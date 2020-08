Grand excès de vitesse à Asbestos

Asbestos - Le 16 août vers 1 h du matin, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC des Sources sont intervenus auprès d’un automobiliste qui a commis un grand excès de vitesse. Le contrevenant a été capté alors qu’il circulait à 155 km/h dans une zone de 90, sur la route 255, à Asbestos.

Cette infraction lui a valu un constat de 1 309$ et 14 points d’inaptitude.

La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles. Elle est en cause concernant 115 décès et 420 blessés graves à survenir en moyenne annuellement sur les routes du Québec.

Soulignons également que les contrevenants qui commettent de grands excès de vitesse s’exposent à une suspension immédiate de leur permis de conduire pour une période de 7 jours dans le cas d’une première infraction et de 30 jours en cas de récidive.