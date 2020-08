Un jeune homme perd la vie dans un accident de la route à Windsor

Windsor(RL) - Une collision impliquant une voiture et une motocyclette, survenue le 14 août vers 14 h 30 à l’intersection de la route 249 et du rang 11 à Windsor, aura malheureusement coûté la vie à un jeune homme de la région. En effet, la victime, François Croteau 25 ans, originaire de Windsor et domicilié à Wotton, circulait sur la 249 lorsqu’une voiture en provenance du rang 11, a tourné à gauche coupant ainsi la voie au motocycliste et provoquant l’accident.

Souffrant de graves blessures, le jeune homme a été transporté d’urgence au centre hospitalier où son décès a été constaté. Selon les premières informations recueillies auprès de l’agente Valérie Beauchamp de la Sureté du Québec, il semblerait que le conducteur de la voiture, qui lui n’a subi que des blessures mineures, n’aurait en aucun temps aperçu la motocyclette avant de s’engager dans l’intersection.