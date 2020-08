L’église Sainte-Bibiane est la cible de vandales à Richmond

Richmond(RL) - La sureté du Québec a ouvert une enquête relativement à du vandalisme qui aurait été commis à l’église patrimoniale Saint-Bibiane de Richmond le 30 juillet dernier. En effet des graffitis grossiers et vulgaires ont été peints en évidences sur les portes et certains murs extérieurs de l’édifice religieux.

Les dommages causés au bâtiment comportent notamment la représentation d’une croix gammée, ainsi que des descriptifs à caractères sexuels. « C’est vraiment déplorable et malheureux ce qui arrive présentement. Nous sommes en période de pandémie et je pense que nous avons tous intérêt à nous unir et nous entraider au lieu de chercher à nous détruire. Au niveau de la paroisse nous sommes présentement en mode recherche de solutions, afin de nettoyer et remettre le tout en état, sans pour autant altérer ou abîmer davantage les portes et/ou les briques de l’église, elle qui avaient fait l’objet d’une restauration importante il y a de cela quelques années. » Commenta Mme Lucie Bouchard animatrice paroissiale et agente de pastorale.

Bien que des analyses restent à faire sur la ou les méthodes qui devront être utilisées afin de retirer ces différents graffitis, et ce, au plus faible coût possible, il n’en demeure pas moins qu’il est fortement envisageable que la paroisse devra débourser des centaines, voire des milliers de dollars pour y parvenir. « Peu importe combien cela coutera au final, ce sont des sommes qui ne serviront pas à notre mission première qui est d’offrir et d’assurer une église à la communauté de Richmond. Or on ne peut que souhaiter de tout cœur que des situations de la sorte ne se reproduisent plus dans l’avenir, car même si l’on réussit à identifier le ou les coupables, le mal est malheureusement déjà fait. » A-t-elle poursuivi.

Soulignons toutefois que plusieurs citoyens semblent avoir été interpellés par la cause et ces derniers se sont mobilisés en contribuant par des dons monétaires à la paroisse, afin de les épauler dans cette grande opération nettoyage. De ce fait, si d’autres personnes étaient également désireuses d’apporter leurs soutiens de quelconque façon, il est possible de le faire en entrant en contact avec Mme Bouchard au numéro 819-826-3204. Rappelons que l’église de Richmond n’en est pas à ses premiers méfaits subits, alors que celle-ci avait vu sa statue du Sacré-Cœur être lourdement endommagée en 2016, avant de voir d’autres graffitis apparaître sur sa base quelque temps plus tard. Quiconque détiendrait de l’information relativement à cette affaire est prié de communiquer avec la Sureté du Québec.