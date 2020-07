Les pannes fréquentes du chauffe-eau électrique

Le chauffe-eau électrique est utilisé dans de nombreuses demeures et bâtiments commerciaux pour produire de l’eau chaude dans les robinets (ou dans la douche ou le bain). Il s’agit d’un système largement répandu au Québec vu l’accessibilité de l’hydroélectricité. Or, il est fort probable que vous rencontriez un problème avec votre chauffe-eau électrique pendant sa durée de vie. En cas de problème, il est fortement recommandé de contacter un plombier professionnel pour qu’il effectue la réparation, puisque, c’est bien connu, l’eau et l’électricité peuvent être très dangereux lorsque mélangés. Voici un petit guide exposant les pannes les plus fréquentes liées aux chauffe-eau électriques.

Est-ce un problème hydraulique ou électrique?

Il existe deux principales pannes liées aux chauffe-eau électriques, pouvant toutes les deux nécessiter une réparation de plomberie. Vous pouvez tenter de diagnostiquer vous-mêmes la source du problème, ou encore faire appel à un plombier pour qu’il s’en occupe. Le test est assez simple : ouvrez l’un de vos robinets à eau chaude. Si l’eau ne coule plus du tout, le problème est forcément hydraulique, c’est-à-dire que l’eau ne se déplace tout simplement plus dans les conduits. Cela signifie que des pièces sont défectueuses et qu’elles doivent être remplacées par un plombier. Vous pouvez donc immédiatement le contacter, car, dans la majorité des cas, le problème est réparable et vous n’aurez pas à changer d’appareil. Si, au contraire, l’eau coule toujours mais ne se réchauffe pas assez ou pas du tout, il s’agit d’un problème électrique. Si le problème est électrique, un autre test peut être effectué avant d’appeler pour une réparation en plomberie, pour s’assurer qu’il ne s’agisse pas d’une panne plus généralisée.

Le chauffe-eau électrique est-il toujours alimenté par le courant?

Si vous avez un problème électrique, un réflexe à avoir est de vérifier si les fusibles de votre chauffe-eau n’ont pas sauté. Vous pouvez d’abord vérifier que les lumières et les autres appareils électriques de votre résidence fonctionnent toujours, pour vous assurer que le problème n’est simplement pas associé à une panne de courant généralisée.

Ensuite, vérifiez votre disjoncteur central pour vous assurer que le chauffe-eau est bien fonctionnel. Si c’est le cas, il s’agit probablement d’un court-circuit dans votre système de chauffage électrique. Vous pouvez alors faire appel à un plombier pour qu’il vérifie où se trouve le court-circuit. S’il s’agit réellement d’un court-circuit ou si de l’eau s’infiltre dans les conduits électriques, la réparation par plomberie ne sera malheureusement pas possible. Il vous faudra changer votre appareil, car si l’eau s’infiltre, non seulement il y a un risque de dégât d’eau, mais également d’électrocution.

Cependant, si la panne n’est pas causée par un court-circuit, une réparation de plomberie est probablement encore possible. Peut-être que votre résistance est à changer, ou encore que le thermostat de votre chauffe-eau est défectueux ou inadapté au type d’appareil que vous possédez. Dans tous les cas, il est encore possible de réparer votre chauffe-eau. Contactez un plombier professionnel pour ne pas vous électrocuter en tentant de résoudre le problème.