Que l’on soit en pleine pandémie ou en période d’activité grippale, c’est essentiel de se protéger adéquatement de ce qui pourrait endommager notre santé. Cela commence par une bonne gestion sanitaire. Pour ce faire, voici quelques conseils pour réussir une désinfection. Mais, voyons tout d’abord ce qu’est une désinfection.

Qu’est-ce qu’une désinfection?

Une désinfection vise l’élimination de certaines bactéries et germes, dans le but d’empêcher la prolifération d’un virus sur une surface, en utilisant les produits adéquats. Avant tout, on effectue une désinfection par mesure préventive. Elle n’est donc pas semblable à la stérilisation, qui extermine la moindre bactérie sur une surface.

Mais en gestion sanitaire, la désinfection est essentielle et il est important d’appliquer les quelques conseils suivants pour en retirer davantage de bienfaits.

Astuces et conseils pour réussir une désinfection

Une bonne gestion sanitaire comprend l’emploi des bons produits, tout comme la prise en charge des techniques de nettoyage adéquates. Voici quelques conseils pour y parvenir.

Avant même de commencer à désinfecter, il faut s’assurer que l’on possède les bons produits et que ceux-ci détiennent un numéro d’identification de drogue émis par Santé Canada. Les produits généralement utilisés dans la désinfection de surfaces dures sont de l’eau de Javel, un virucide, du peroxyde d’hydrogène et de l’alcool à friction. Ensuite, une fois que le bon produit a été repéré, il faut le diluer avec de l’eau. Autrement, le produit serait trop puissant et pourrait causer des dommages irréparables aux surfaces. Pour diluer avec de l’eau selon les bonnes quantités, il faut toujours se fier à l’emballage du produit! En effet, tout est une question de dosage. Cela pourrait même altérer l’efficacité du produit.

Lorsque l’on applique un produit désinfectant sur une surface, il est primordial de respecter le temps de contact, afin que ledit produit prouve sa réelle efficacité et que le plus de bactéries soient éliminées. Pour connaître la durée d’application, il suffit de lire l’étiquette du produit!

Si une surface contaminée est recouverte de saletés ou de déchets, il ne faut pas déverser du désinfectant dessus! En fait, il faudrait plutôt retirer lesdits déchets et, une fois que ce sera fait, nettoyer correctement la surface contaminée.

Pour maximiser son travail, tout en économisant la bouteille de désinfectant, il est recommandé de se préoccuper avant tout des surfaces les plus susceptibles d’être contaminées. Parmi celles-ci figurent la poignée de la porte d’entrée, les poignées des armoires, le clavier et la souris de l’ordinateur… Bref, avant d’effectuer une désinfection, il fait déterminer les surfaces plus à risque.

Bien entendu, il est possible de tout désinfecter soi-même, avec les bons produits. Or, il peut être encore plus avantageux de se fier à l’expertise d’une compagnie de désinfection. Voici pourquoi il peut être intéressant de faire affaire avec des spécialistes de la gestion sanitaire.

Pourquoi faire appel à des professionnels en gestion sanitaire ?

Premièrement, les experts en la matière peuvent conseiller leur client quant au produit adéquat à utiliser pour une désinfection. Ensuite, ils peuvent, que ce soit pour un commerce ou une résidence, effectuer ladite désinfection. Les lieux seront ainsi propres et cela contribuera à limiter la propagation d’un virus.