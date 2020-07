65e anniversaire de mariage pour Lisette et Réginald Couture

Ham-Sud - Le 25 juin 1955, Lisette Fredette unissait sa destinée à Réginald Couture à Ham Sud, en Estrie. Samedi, le 20 juin dernier, leurs 3 enfants ont souligné ce 65e anniversaire de mariage par une petite célébration intime à l’extérieur, tout en respectant les consignes de la santé publique causées par la pandémie.

Ce fut une journée mémorable, chaude et ensoleillée, empreinte de surprises et de souvenirs tout aussi heureux les uns que les autres. Dans ce magnifique boisé où s’est déroulé l’événement, on pouvait voir le bonheur de Lisette et Réginald dans les yeux de leurs enfants et leur descendance. 65 ans de mariage, ce n’est pas tous les jours qu’un tel événement se produit....et comme nos 2 tourtereaux sont en grande forme qui sait jusqu’où cela les mènera! Félicitations pour ce beau parcours de vie de la part de vos enfants et de l’équipe du journal Actualités-l’Étincelle!