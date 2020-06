Les Pompiers d’Asbestos dépêchés sur la rue Racine lundi dernier

Asbestos(RL) —Les pompiers d’Asbestos ont répondu à un appel d’urgence vers les 20 h le lundi 15 juin dernier, concernant un début d’incendie dans une résidence unifamiliale de la rue Racine. Il semblerait que la rapidité de réaction et d’intervention du propriétaire des lieux aurait grandement aidé le travail des sapeurs, alors la situation était pratiquement sous contrôle à l’arrivée de ces derniers, qui ont rapidement contenu le foyer d’incendie, tout en négociant cependant avec fumée très dense à l’intérieur du domicile.

On ne rapporte fort heureusement aucun blessé lors de l’intervention. Selon les premières constatations, un problème d’origine électrique provenant du système d’échangeur d’air de la maison pourrait être en cause, mais des analyses plus approfondies en ce sens étaient encore à faire en fin de soirée, tout comme l’évaluation plus exhaustive de la valeur des dommages. Une quinzaine de pompiers sous les ordres du directeur Alain Chainé, étaient sur place en compagnie de 10 sapeurs de soutiens provenant des villes d’Asbestos, Danville et l’Avenir, eux qui participaient à une formation donnée à la caserne 043 au moment de la réception de l’appel.