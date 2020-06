Tentative de vol à la Bijouterie Lussier

Voir la galerie de photos

Windsor – Dans la série de vols, impliquant 2 voleurs peu brillants, la Bijouterie Lussier de la rue Saint-Georges à Windsor aurait pu être gravement impliquée.

Dimanche vers 10 h 30 une automobile Jetta est entrée dans la cour de la bijouterie avec 2 hommes masqués à son bord.

Claude, ancien propriétaire et père de Guillaume Lussier, était dans le fond de son garage. Il a bien vu le véhicule et les gens masqués. Il a cru que c’était des clients qui se protégeaient du Covid-19 et il s’est déplacé pour aller les avertir que la bijouterie était fermée.

En se rapprochant, il a bien vu que leurs agissements n’étaient pas normaux. Quand il a vu un des bandits avec un marteau à la main, il s’est mis à crier et a couru vers eux, ce qui les a fait fuir. Il a même eu le temps de prendre des photos et leur numéro de plaque. Il a aussi eu le temps de donner un coup de pied sur le véhicule.

Les voleurs se seraient sauvés en remontant la rue Saint-Georges et auraient volé un autre véhicule à Stoke. Cette fois-ci il s’agissait un Tucson.

Les voleurs ont continué leur cabale sur un large territoire pou être enfin capturés par la police.

Selon Guillaume Lussier, les voleurs auraient pu causer beaucoup des dégâts à la vitrine. Leur butin n’aurait pas été très important, car la bijouterie est très bien protégée par des grilles et de la sécurité électronique. Il aurait dû se contenter des bijoux dans la vitrine. Guillaume au eu peur pour son père qui aurait pu être attaqué par les voleurs. Ceux-ci disposaient d’un marteau et peut-être d’autres armes offensives.

Pour Claude, qui a été victime de plusieurs vols durant sa carrière, il a foncé et n’a pas réfléchi à ce qui aurait pu lui arriver.

En fin de compte, une histoire qui se termine bien.