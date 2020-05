Le service incendie de Richmond appelé à intervenir pour un feu d’herbes

Canton de Melbourne(RL) - Le dimanche 10 mai, les pompiers de Richmond ont répondu à un appel d’urgence concernant un feu d’herbes dans le Canton de Melbourne. Les forts vents de la journée de dimanche auront tôt fait de propager le feu à l’extérieur de l’emplacement du brasier qui n’était pas muni de pare-étincelles.

À l’arrivée des sapeurs le résident des lieux avait somme toute, réussi à contenir et éteindre une partie du brasier répandu au sol par lui-même. Ceci dit, l’individu qui n’envisageait vraisemblablement brûler que quelques branches et feuilles sur son terrain, se verra remettre un constat d’infraction pour le moins salé de 549 $, soit 400 $ plus 149 $ pour les frais, en raison du non-respect de l’interdiction en vigueur de faire des feux à ciel ouvert sans permis.