Une violente sortie de route fait un blessé dans le Canton de Melbourne

Actualités-l’Étincelle (RL) — Vendredi dernier, un homme dans la trentaine a été transporté d’urgence CHUS de Fleurimont pour y traiter des blessures en apparences sérieuses, après que son véhicule ait fait plusieurs tonneaux dans le Canton de Melbourne. L’embardée qui s’est produite en début d’après-midi à la hauteur de la jonction de la route 116 et de l’autoroute 55 aura laissé le conducteur, qui était seul à bord, prisonnier de son véhicule jusqu’à l’arrivée des secours. Il aura fallu l’intervention des Pompiers de Richmond qui ont eu recours aux pinces de désincarcérations, afin d’extirper l’homme de sa fâcheuse position.

Selon les premières constatations, le conducteur, dont on ne craindrait pas pour la vie, se dirigeait vers l’est avant de perdre pour une raison inconnue, la maitrise de son véhicule qui est allé terminer sa course plusieurs mètres plus loin dans un fossé. Bien que la vitesse et/ou la distraction momentanée soient des hypothèses envisageables, l’agente Aurélie Gindon responsable des communications à la Sureté du Québec en Estrie n’était pas en mesure lundi de nous confirmer la nature exacte des circonstances entourant cet accident.