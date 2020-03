Les sites de casino – Leurs légitimités

Avec une forte présence des plateformes de casino en ligne sur Internet, il est devenu crucial de bien se renseigner sur ce type de sites si vous avez comme idée de jouer en ligne. Avant se lancer sans réfléchir sur un casino en ligne depuis le Québec ou partout ailleurs, il vaut mieux bien se préparer.



Pourquoi traiter de ce sujet aujourd’hui sur notre site ?

Et bien tout simplement parce que nous avons été contactés à plusieurs reprises par des opérateurs de casino qui recherchaient des supports de vente au Québec (sous forme de bannières publicitaires). Bien que ce genre de commerce ne soit pas vraiment notre tasse de thé, nous avons voulu en savoir un peu plus sur ce genre d’entreprises.



Des casinos virtuels presque aussi réels que des vrais casinos

Ce qui nous a surpris au premier coup d’œil ? Ces casinos du Web sont presque aussi réels que des casinos physiques. Certes, ces sites Internet sont digitaux, mais les moyens qui y sont mis peuvent prêter à confusion. En effet, rien qu’en voyant des sites de jeux comme ceux listés sur des guides de casino en ligne au Canada, on pourrait croire que ces casinos digitaux sont des représentations de casinos réels comme ceux de Las Vegas. Après avoir visité ces sites, et poser les bonnes questions aux personnes concernées, on a pu savoir qu’en réalité ces casinos de l’Internet ne sont que virtuels.



L’impact de ces casinos virtuels au Québec

Ces casinos à distance impactent le Québec. Bien qu’aucun chiffre officiel n’existe sur ce sujet, ces casinos en ligne, qui opèrent depuis l’étranger via des commissions d’argent qui respectent le droit international (et donc Canadien), acceptent que des habitants québécois puissent s’y inscrire. Cela veut dire que les habitants de la province du Québec qui préfèrent jouer en ligne plutôt que d’aller dans une vraie salle de jeu peuvent assouvir leurs tentations au jeu en passant par le Web. Autrement dit, c’est une perte pour l’économie locale ! Dans un monde de globalisation, ça n’a pas l’air de déranger les autorités Canadiennes. Même si, comme on peut le lire parfois dans la presse Québécoise, le groupe Loto-Québec, une société 100% Québécoise, a déjà essayé à plusieurs reprises de faire changer la Loi en interdisant tout casino en ligne non Québécois à accepter des consommateurs du Québec. Ce que dit l’Etat fédéral sur ce domaine est que tout habitant du Canada est en droit de visiter les sites Internet qu’il veut, et cela sans aucune contrainte. Et le gouvernement du Québec ne pouvant pas adouber l’Etat Canadien, les casinos virtuels internationaux continuent d’accepter des joueurs Québécois.

Ces casinos en ligne sont-ils fiables ?

Cela dépend. Tout ce que l’on peut dire est qu’il y a beaucoup de casinos en ligne actifs sur l’Internet. Sur les points de vue que l’on a pu lire, il y a deux catégories de casinos virtuels. En premier lieu, il y a les casinos en ligne certifiés par des commissions sérieuses (en Europe et au Kahnawake). Ces commissions sont aussi strictes que des commissaires des jeux d’argent. L’éthique et les normes imposées par ces commissions font que ces casinos du Web sont honnêtes et de confiance. En deuxième lieu, on trouve des casinos à distance hébergés dans des sortes de paradis juridiques (en Amérique centrale). Là c’est sauve qui peut ! Les témoignages de joueurs innocents en disent long sur ce sujet. Pour cette raison, tout joueur qui a comme projet de jouer au casino en ligne devrait toujours bien se renseigner sur l’origine d’un casino en ligne avant de s’y inscrire.