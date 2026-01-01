Inauguration du parc Guy-Parenteau, un clin d’œil du cœur en mémoire de son bâtisseur

Danville — C’est en toute humilité, de manière intimiste et entourée de la famille immédiate du regretté Guy Parenteau, que la propriétaire de la cantine Reine de la patate, Ariane Vallières, et son équipe, a procédé dans la matinée du vendredi 12 juin à l’inauguration officielle de la toute nouvelle appellation du parc d’attractions familial de la cantine en l’honneur de ce dernier, malheureusement décédé en avril 2025 à l’âge de 60 ans.

C’est ainsi que le site d’amusements extérieurs pour les tout-petits, situé sur la portion latérale arrière de la cantine, portera désormais le nom de « Le coin des sourires parc Guy-Parenteau ».

« C’est absolument sans prétention que cette action a été posée qui se veut en réalité un pur geste de cœur, un simple petit clin d’œil témoignant d’une profonde reconnaissance pour l’homme et le mentor qu’il fut pour moi et assurément pour plusieurs autres personnes au fil du temps. La cantine a été fondée en 1969 dans une forme, disons plus conservatrice à l’époque, et Guy en a fait l’acquisition en 1985 pour littéralement transformer l’endroit et en faire un lien rassembleur pour toutes les familles. »

« En véritable passionné, il avait toujours à cœur d’offrir le meilleur service qui soit et le plus bel environnement possible. D’aussi loin que je me souvienne, Guy se faisait un réel plaisir à prendre soin du terrain, des fleurs, des arbustes et de l’extérieur de la cantine en général. Il souhaitait offrir un environnement accueillant, propre, divertissant et sécuritaire pour les enfants et leurs familles. En étant propriétaire pendant plus de 35 ans, c’est un nombre incalculable d’heures qu’il aura consenti à ce volet en complément de la gestion de la cantine en elle-même. C’est justement ce genre de réflexion qui a émergé lorsque je cherchais à associer une symbolique forte à la personne qu’il était, tout en conservant un volet plutôt sobre et réservé, comme il l’appréciait. »

« L’idée de renommer le parc et d’installer une arche en bois ornée de fleurs me semblait donc tout indiquée. Une pièce très importante est installée à l’entrée du parc et c’est une gravure montée sur pierre qui est le résultat de la mobilisation d’une multitude d’anciens employés qui, jumelés aux employés actuels, ont au travers d’un groupe formé sur Facebook, créé le concept de la plaque et rassembler communément les fonds nécessaires pour que tous ensemble nous puissions offrir à la famille cette sculpture graphique, qui se retrouve aujourd’hui bien ancrée à l’entrée du site. Je tiens à remercier tout le monde qui a participé à l’une ou l’autre des réalisations qui entourent l’inauguration des lieux. Personnellement, c’est un peu comme si je fermais la boucle d’une étape très importante de ma vie, qui continuera d’évoluer autrement. »

« J’ai joint l’équipe de la cantine lorsque j’avais à peine 13 ans et j’ai eu le privilège d’apprendre beaucoup de Guy au travers des années. Il était naturellement très attaché à l’endroit si bien que, même après que je me sois portée acquéreuse de la cantine sept ans plus tard, soit en 2020, il m’a fait le bonheur de continuer d’être présent, de me conseiller et me donner un coup de main, épauler l’ensemble de l’équipe et bien entendu d’apposer sa signature sur l’entretien extérieur. Pour ma part ce sont des actions marquantes qui auront fort bien encadré la transition de nos rôles respectifs et je l’en remercie encore pour ça. », de conclure Mme Vallières avec un clin d’œil dans la voix.