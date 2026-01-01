Une belle réussite pour la Fête de la pêche au lac Boissonneault

Saint-Claude — La Fête de la pêche, tenue le vendredi 5 juin dernier, au Camping des Baies, sur les berges du lac Boissonneault, à Saint-Claude, a connu un franc succès.

Cinquante jeunes âgés de six à dix-sept ans ont participé à cette soirée éducative et récréative visant à faire découvrir les joies de la pêche sportive et les richesses de notre milieu naturel.

Tout au long de l’activité, les participants ont suivi une formation composée de cinq kiosques thématiques, abordant notamment les techniques de pêche, les nœuds essentiels, la sécurité sur l’eau, l’identification des espèces de poissons et les bonnes pratiques du pêcheur.

Grâce à l’engagement de nombreux bénévoles et partenaires, les jeunes ont pu vivre une expérience enrichissante dans un environnement sécuritaire et convivial. La soirée comprenait entre autres avec une période de pêche fort appréciée, permettant aux participants de mettre en pratique les connaissances acquises. Plusieurs enfants ont pêché une belle truite mouchetée, d’une grandeur entre 9 et 12 pouces.

Chaque jeune est reparti avec de précieux souvenirs, une canne à pêche flambant neuve ainsi que son permis de pêche valide jusqu’à l’âge de 18 ans, leur permettant de poursuivre cette activité de plein air en toute légalité et autonomie.

La municipalité tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles, les formateurs, les partenaires et les familles qui ont contribué au succès de cette initiative. Leur engagement permet de transmettre aux nouvelles générations le plaisir de la pêche, le respect de l’environnement et l’importance de profiter des plans d’eau.

Cette activité s’inscrit dans la volonté de la municipalité de favoriser les loisirs de plein air, l’apprentissage et le contact avec la nature auprès des jeunes de la communauté.