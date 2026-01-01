40 ans de service en sécurité incendie pour Alain Boissé

Val-des-Sources — C’est en présence de l’ensemble de son équipe et accompagné de la mairesse suppléante, Caroline Payer, que le 13 mai dernier, le directeur du service de sécurité incendie de Val-des-Sources, Alain Chainé, a souligné les 40 années de loyaux services de Alain Boissé. Ayant joint les rangs du groupe de pompiers de la caserne 43 au milieu des années 1980, M. Boissé se voit aujourd’hui être le doyen de cette brigade.

Le principal intéressé s’est donc vu remettre des mains de Mme Payer, un certificat ainsi qu’une barrette-médaille honorifique de la gouverneure générale du Canada pour services distingués.

« Alain est un atout important pour notre équipe. Il a évidemment tracé son chemin au cours de sa carrière et son rôle actuel consiste notamment à veiller à la sécurité de tous, alors qu’il agit en tant qu’officier de santé-sécurité. Alain est une personne pleinement investie dans son travail et fait preuve d’une grande assiduité à chacune de nos interventions. ¨Bon vivant¨ comme le dit l’expression, Alain est quelqu’un qui aime avoir du fun avec ses collègues et nul besoin de souligner combien il est apprécié et respecté de tous. Je profite d’ailleurs de l’occasion qui m’est offerte pour le remercier personnellement une fois de plus pour son engagement et son implication soutenue. » a conclu le directeur.