Une bande dessinée pour sensibiliser à l’utilisation des écrans

Val-des-Sources — Le mercredi 10 juin dernier était une journée de dévoilement artistique pour les participantes du groupe Maman Futée, chapeauté par l’organisme CJE Destination Carrefour. À cette occasion, elles lancèrent officiellement leur bande dessinée intitulée « Mission WI-FI : Panne spatiale ».

Réalisée dans le cadre de leurs activités entrepreneuriales, cette BD vise à sensibiliser les jeunes et leurs familles à l’importance d’un usage équilibré des écrans. Inspirées de leur propre réalité de mère et suite à une réflexion sur la place grandissante des écrans dans la vie quotidienne, les participantes ont choisi d’aborder le sujet de manière positive pour ainsi mettre en lumière diverses activités alternatives.

Cette journée a donc permis aux participantes de présenter le fruit d’un travail de plusieurs mois et de « partager avec la communauté un projet qui leur tient particulièrement à cœur. En plus de développer leurs compétences entrepreneuriales, leur créativité et leur confiance en elles, elles ont créé un outil de sensibilisation inspiré directement des défis qu’elles vivent au quotidien avec leurs propres enfants. »

Il est à noter que cette création fut rendue possible grâce au financement de R3USSIR, dans le cadre du projet Branché autrement.

La bande dessinée raconte l’histoire de Glitchy, « un habitant de la planète Branchée, où les écrans occupent toute la place. Les habitants y ont les yeux rouges à force d’être constamment connectés. À la suite d’un accident spatial, Glitchy découvre un monde sans Wi-Fi où les gens jouent, explorent la nature, créent, cuisinent et passent du temps ensemble. Cette expérience lui permet de retrouver son énergie et de comprendre l’importance d’un équilibre entre le monde numérique et la vie réelle. »

Le programme Maman Futée est un projet alternatif de scolarisation du CJE Destination Carrefour, offert à Val-des-Sources en partenariat avec le Centre d’éducation des adultes des Sommets. Cela permet à des femmes de poursuivre gratuitement leurs études secondaires dans un cadre structuré et adapté à leur réalité.

Le programme combine à la fois formation académique, ateliers pratiques et accompagnement personnalisé, tout en offrant différents services facilitant la participation tels qu’une halte-garderie et l’accès au transport collectif.

« Par ce projet, les participantes de Maman Futée démontrent qu’il est possible de transformer une préoccupation vécue au quotidien en une initiative porteuse pour toute la communauté. »

Pour en apprendre davantage sur la bande dessinée en question ou sur le programme Maman Futée en lui-même, il est possible de contacter le CJE Destination Carrefour au 819-879-7667.