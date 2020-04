Incendie d’origine suspecte à Richmond

Richmond (RL) — Une famille de six personnes a littéralement vu ses biens s’envoler en fumée vendredi soir dernier, alors qu’un incendie a lourdement endommagé la résidence qu’ils occupaient situés sur la rue Dufferin à Richmond. Le service de protection contre les incendies de la municipalité a répondu à un appel d’urgence placé à 21h17 et dès leurs arrivées sur place à 21h23, les pompiers ont tôt fait de constater un brasier extérieur de forte intensité, touchant surtout la partie avant et le côté droit du bâtiment. Au total ce sont 27 pompiers dirigés par M.Alain Durocher, qui ont combattu les flammes jusqu’aux environs de 1h30 dans la nuit. Heureusement, l’équipe aura été en mesure de limiter la propagation au bâtiment principal et ainsi protéger les commerces voisins. «Je salue l’intervention rapide et efficace de l’ensemble de notre équipe lors de cette intervention. Il faut dire que l’âge de la maison et la conception de l’époque ne rendaient pas la tâche facile, cependant il faut avouer que la présence de revêtements en amiante nous aura été quant à elle d’une aide non négligeable au niveau de la réduction de l’intensité de l’incendie.» Nous a pour sa part confié M.Steve St-Laurent, directeur adjoint et préventionniste de la caserne60. Selon les premières constations, les dommages s’élèveraient à plusieurs centaines de milliers de dollars. De plus, l’origine du brasier étant considérée suspecte, le dossier a été remis à la sureté du Québec qui a ouvert une enquête à ce sujet. Mentionnons que les habitants de l’endroit étaient présents lors du déclenchement de l’incendie, mais fort heureusement on ne rapporte aucun blessé. Ces derniers ont par ailleurs été pris en charge par la Croix-Rouge et relocalisés dans la communauté. À noter également qu’une collecte de fonds est actuellement en branle sur Facebook afin de venir en aide à la famille éprouvée.