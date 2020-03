Le patrimoine de nos ancêtres à l’honneur !

Richmond – La Société St-Patrick de Richmond et région, en collaboration avec la Ville de Richmond, ont dévoilé la programmation de la 143e édition du mois des Irlandais. Des festivités qui seront marquées par le riche patrimoine que les Irlandais de souche ont cédé à de nombreux descendants toujours présents dans la région.

Regrouper de nouveau à l’Hôtel Grand Central (Gunter) au cœur du centre-ville, le 28 février, la présidente de la Société St-Patrick, Erika Lockwood, a annoncé les nombreuses activités qui souligneront le mois de la St-Patrick en présence de plusieurs partenaires, dont la Ville de Richmond, la Municipalité du Canton de Melbourne et la Société historique du comté de Richmond.

Afin de souligner l’héritage que nous ont laissé les Irlandais venus s’établir à Richmond, un Festival du patrimoine irlandais (Irish Heritage Festival) se tiendra tout le mois de mars. Cet évènement est rendu possible grâce à l’appui financier du gouvernement du Canada par l’entremise de Patrimoine canadien et avec les soutiens de la Ville de Richmond, du Canton de Cleveland et du Canton de Melbourne.

Programme pour tous

Une fois de plus, une foule d’activités sont au programme. Afin que chacun, grand et petit, participe à l’une ou l’autre des activités, les organisateurs ont préparé une programmation qui saura les rejoindre.

Parmi ces activités, notons les célèbres encans verts et le souper au «corned beef» le 7 mars; des chansons de l’Irlande mystique le 13 mars; un atelier de danse et une fête de cuisine (kitchen party) avec des musiciens locaux le 14 mars et un concert celtique qui aura lieu le 21 mars.

Le 22 mars, c’est jour de fête! Tous sont invités à la messe irlandaise dès 9h30 à l’église Ste-Bibiane et au défilé dans les rues de la ville de Richmond dès 14h. Les activités de clôture se tiendront le dimanche 29 mars avec un brunch pour reconnaitre l’implication des bénévoles et des participants du défilé, dès 9h, à la Légion canadienne.

Rappelons que les célébrations de la St-Patrick à Richmond attirent plus ou moins de 8 000 personnes chaque année. Une occasion unique pour la population de découvrir tout le patrimoine que nous a laissé l’un des quatre peuples fondateurs de la région de Richmond.