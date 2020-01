Une programmation 2020 haute en couleurs pour le Mont-Ham

Ham-Sud (RL) - Le parc régional du Mont-Ham jouit d’une notoriété de plus en plus grandissante au fil des années, lui qui a vu sa clientèle plus que doublée en cinq ans, pour atteindre une nouvelle fois un record d’achalandage en 2019 avec tout près de 42000 visiteurs. Parmi les activités offertes en 2020, nous pourrons compter sur le retour d’évènements devenus des incontournables de l’endroit, avec notamment le festival Célébrons l’hiver, le Solstice d’été ainsi que le festival automnal Montagne en musique. Les randonnées de nuit, les accès aux sentiers avec son animal intitulé Avec mon chien qui ont lieu les dernières fins de semaine de chaque mois, ainsi que le toujours très populaire camping au sommet, seront également de retour pour le plus grand plaisir des usagers.

Après plusieurs années de développements et de préparations, le partenariat avec les peuples autochtones sera bien visible et à l’honneur, alors que la maxime de l’organisme pour la prochaine année sera d’ailleurs Vivez l’expérience Autochtone au parc régional du Mont-Ham. Pour ce faire des sentiers spécialement aménagés permettront aux visiteurs d’en apprendre un peu plus sur les coutumes et légendes des peuples abénakis. Une toute nouvelle statue majestueuse, nommée AWDOWINNO, trône d’ailleurs au sommet des 713m d’altitude de la montagne en mémoire des peuples ayant foulé ce sol et prit soin des lieux aux fils des millénaires, un symbole fort clamant toute l’importance de maintenir cet aspect pour les générations à venir.

«Nous sommes fiers de voir tout le rayonnement touristique qui entoure le Mont-Ham depuis quelques années. Une multitude d’activités y sont offertes au travers des 18km de sentiers praticables ouverts au public, eux qui ont subi des restaurations majeures au niveau des sols et des planchers de marches au cours de la dernière année. Il est également important de rappeler que plusieurs lieux d’hébergement sont disponibles aux visiteurs, dont un tipi spécialement adapté pour la location dans le secteur Waban-Aki.» De nous confier M.Sylvain Valiquette, coordonnateur du parc régional du Mont-Ham.

Voilà donc une programmation diversifiée et haute en couleur, qui saura assurément plaire à l’ensemble de la famille tout permettant de découvrir la richesse et les beautés naturelles qu’offre ce parc récréotouristique de la MRC des Sources.