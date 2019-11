Le Camping Plage Mckenzie couronné Camping de l’année

Racine - Le Camping Plage McKenzie, situé sur les rives du lac Brompton à Racine, a mérité les grands honneurs en recevant le titre de Camping de l’année Leclerc Assurances 2019 de Camping Québec, l’Association des terrains de camping du Québec. Il s’agit du prix le plus prestigieux de l’industrie du camping, qui récompense le travail exceptionnel d’un terrain de camping s’étant démarqué par la qualité de ses initiatives à l’égard du service à la clientèle, de la gestion de ses ressources humaines, et par l’excellence de ses pratiques dans l’ensemble de ses opérations.

L’établissement s’est aussi vu remettre la reconnaissance Bâtisseur d’aujourd’hui Lussier Dale Parizeau 2019 pour son investissement de 371850$ destiné à la mise en place d’un système de filtration d’eau membranaire. Ces prix ont été décernés à l’occasion du 23e Gala des Prix de l’Excellence de Camping Québec, qui s’est déroulé le 26 octobre à l’hôtel Delta de Sherbrooke.

Le client au cœur des actions

La vision mise de l’avant par le Camping Plage McKenzie, qui place le client au cœur de ses actions, a assurément plu au jury. Pour Geneviève Goulet et Simon Desautels, qui ont pris la relève de cette entreprise familiale, le bien-être des campeurs est effectivement au centre de leurs préoccupations. Que ce soit dans la façon d’accueillir les campeurs, dans l’élaboration de leur politique d’annulation ou encore dans les améliorations apportées aux infrastructures, tout est mis en œuvre afin d’offrir au client une expérience d’une qualité irréprochable.

Signe des efforts entrepris pour répondre aux besoins et aux intérêts de leur clientèle, composée essentiellement de familles et de jeunes retraités, les propriétaires ont mis en place, au cours des dernières années, une programmation d’activités riche et variée en plus de de voir à la construction et à l’aménagement de différentes aires de loisir. Afin de combler les exigences des campeurs voyageurs, ils ont également créé à l’été2018 des sites pouvant accueillir des VR de 45 pieds et ils ont fait l’ajout de nouvelles roulottes en prêt-à-camper.

Une grande famille

Privilégiant une approche de proximité, autant avec la clientèle qu’avec leurs employés, le couple de propriétaires a su créer, sur son camping, une ambiance familiale où l’harmonie règne tout l’été. Si les clients apprécient cet esprit convivial, il en va de même pour le personnel, qui affiche un taux de rétention impressionnant. Soucieux de préserver un climat d’équipe basée sur la confiance, l’autonomie et le respect, les propriétaires multiplient les initiatives pour permettre à leurs employés de s’épanouir: flexibilité dans les horaires, diversification des tâches, formations, etc. Des collectes de fonds ont même déjà été organisées par le camping pour appuyer financièrement ses employés dans leurs projets personnels.

Un camping investi pour sa communauté

Le Camping Plage McKenzie se démarque également par une implication sociale soutenue. Le camping appuie non seulement plusieurs organismes de la région par des dons ou commandites, mais il collabore aussi avec la municipalité pour offrir aux citoyens un accès gratuit à leur plage, en plus d’être l’hôte depuis cinq ans d’une collecte de sang d’Héma-Québec et de contribuer à la protection de l’environnement, notamment par sa participation au programme Verre-vert de Racine. À ces engagements s’ajoute l’organisation, depuis trois ans, du Défi Plage McKenzie, un événement sportif qui, en 2018, a permis de remettre 1 000$ à la Fondation des maladies du cœur.