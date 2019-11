Le festival des Oiseaux migrateurs : Un succès sur toute la ligne

Danville (RL) - La première édition du festival des oiseaux migrateurs, organisé par la corporation de l’étang Burbank, fut sans aucun doute un véritable succès d’achalandage et de participation. L’évènement qui s’échelonnait comme on le sait, sur trois fins de semaine consécutives d’activités, a pris fin le 27 octobre dernier. « Le festival a été à la hauteur du défi que nous nous étions donné. Tout près de 10 000 personnes ont visité l’étang Burbank au cours des trois fins de semaine et nous avons découvert que l’endroit est magique pour des spectacles en plein air et que le tout se mélange assurément très bien aux envolées de migrateurs. » De confier M. Alain Caron, président de la corporation de l’étang Burbank.

« Nous avons eu la chance de voir revenir des gens qui n’étaient pas venus sur le site depuis longtemps en plus d’accueillir beaucoup de nouveaux visiteurs venus d’un peu partout au Québec. » A-t-il poursuivi. Les différents kiosques du village éphémère installé sur le site auront également su attirer l’attention des gens de belle façon au cours du festival. La qualité des artistes musicaux aura certainement été un élément catalyseur également. Il en va de même pour la vente de billets pour le tirage de la sculpture d’une Bernache, réalisée par l’artiste Lyne Montmeny, qui a connu un vif succès et qui fût remporté par M. Steve Pelletier.

« Un tel évènement, ça ne se fait évidemment pas tout seul et donc nous aimerions profiter de l’occasion pour remercier Desjardins Caisse des Sources et l’ensemble de nos généreux partenaires de commandites, ainsi que tous les bénévoles qui ont tous travaillés très fort à la réussite de ce festival.

En terminant, nous désirons rappeler aux gens que même si le festival est terminé, les oiseaux migrateurs continuent d’arriver et de belles observations demeurent encore possibles… » De conclure, monsieur Caron.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour le confirmer, tout porte à croire que les succès engendrés par l’édition de cette année porteront fort possiblement le comité organisateur du festival des oiseaux migrateurs, à se pencher sur l’élaboration d’une prochaine édition.