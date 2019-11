Balade des clochers : deux jours de musique, de chants et de patrimoine

Saint-François (RC) – L’évènement de la Balade des clochers qui se tenait de la fin de semaine du 19 et 20 octobre dernier à l’église de Saint-François-Xavier a été un succès. Si l’on inclut les personnes présentes au concert et à la messe, les organisateurs estiment que près de 500 personnes en provenance de l’Estrie et de plusieurs régions du Québec étaient présentes à l’église.

«Les visiteurs ont été touchés par la beauté de l’endroit et conscientisés par l’histoire du début de la paroisse et de son patrimoine, entre autres par la cloche de la chapelle exposée à l’extérieur de l’église qui a un passé bien spécial, l’exposition à la sacristie des objets précieux, ainsi que l’animation de Gilbert Frappier qui avait restauré la statue de St-François-Xavier en 2006. Les recherches dans les archives ont révélé qu’elle avait été fabriquée par Louis Jobin, sculpteur d’art (1845-1928) de Sainte-Anne-de-Beaupré», rappelle Denyse Morin, porte-parole du Comité de l’orgue.

Ambiance festive

L’attrait majeur a été le concert et les rencontres au jubé avec les deux organistes Maryse Simard et Jean Choquette pour la présentation de l’orgue patrimonial Mitchell & Forté de 1862. Une ambiance festive a régné durant toute la fin de semaine, en partie par la présence des artisanes du Cercle des fermières et des enfants participant à la chasse au trésor. Il y a eu aussi la visite de gens d’Asbestos qui se sont dirigés vers Saint-François en autobus pour la conférence sur l’historique de la paroisse. Ce projet a été réussi, notamment grâce à la participation des guides touristiques et des bénévoles.

Accompagné du prêtre Gregory Gémin des paroisses de Saint-François-Xavier et de Saint-Philippe, Mgr Luc Cyr était présent à la messe du dimanche, à la fois festive et surtout propice à deux jours permettant de découvrir les trésors cachés de l’église tomcodoise inscrite au vaste territoire de l’archidiocèse de Sherbrooke.

Alors que les visiteurs étaient ravis des deux journées, les invités, instrumentistes et les membres reliés au patrimoine religieux de la paroisse Saint-François-de-Xavier a été l’occasion de voir et revoir des visages appréciés dont Jean Choquette, Yves Custeau, Jean-Guy Hamel, Aleksa Jakovljevic, Jocelyn Labbé, Dorothée Lacasse, Denyse Morin, Maryse Simard, Jacynthe Véronneau ainsi que la Chorale de Saint-François-Xavier, la présence du Cercle des fermières de Windsor et le Comité de l’orgue.