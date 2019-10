Premier week-end prometteur pour le festival des oiseaux migrateurs

Danville (RL) - La belle température de la dernière fin de semaine et la programmation du festival des oiseaux migrateurs de l’étang Burbank à Danville auront certainement contribué au succès de l’évènement. En effet, lors de la première de trois fins de semaine d’activités prévues, les visiteurs, qui se sont déplacés en grand nombre, auront notamment eu la chance d’assister à la visite et à l’envolée de bernaches, tout en profitant des installations pour savourer une diversité de produits locaux. Les kiosques d’exposants et d’artisans ont également eu la cote au cours de ces journées de festivités, dont l’un des attraits principaux étant sans l’ombre d’un doute le spectacle musical de l’artiste franco-ontarien Damien Robitaille.

Ce dernier, grand amateur d’ornithologie lui-même, en était à une première visite dans notre petit coin de pays et s’est dit très heureux d’avoir l’opportunité de découvrir quelque peu la région en participant à cette fête. Son spectacle extérieur aura su entrainer la foule de belle façon alors que le public s’est laissé aller aux airs du chanteur et de ses deux complices sur scène. Rencontré aux abords de l’entrée du site lors de la journée de samedi, le président de la corporation de l’étang Burbank, M.Alain Caron, se disait ravi de la participation des gens. «C’est très plaisant de constater l’achalandage constant des visiteurs depuis le début de la journée et de voir la foule profiter de l’ensemble des installations que nous avons.» Nous a-t-il confiés.

Les festivités entourant le passage des oiseaux migrateurs se poursuivront donc au cours des deux prochaines fins de semaine avec une programmation diversifiée qui mènera jusqu’à un autre spectacle musical gratuit, le samedi 26 octobre prochain, alors que l’artiste bien en vue, Sara Dufour viendra occuper la petite scène extérieure à compter de 17h.