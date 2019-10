L’étang Burbank accueille le Festival des Oiseaux Migrateurs

Danville (RL) - La corporation de l’étang Burbank, convie la population à la première édition du Festival des Oiseaux Migrateurs, qui aura lieu les trois dernières fins de semaine du mois d’octobre, soient les: 12-13 et 14 octobre, les 19-20 ainsi que les 26 et 27 octobre. Ce rassemblement festif et gratuit aura lieu à l’extérieur, sur le site même de l’étang Burbank près de l’hôtel de ville de Danville. Pour ce faire, un village éphémère sera érigé, où se retrouveront camion de nourriture, kiosques d’artisans et d’exposants, ainsi que ceux du Vignoble La vallée des nuages et de la microbrasserie Le Moulin7. Un comptoir de vente de produits de distilleries québécoises sera également sur place.

Des spectacles musicaux viendront agrémenter les lieux alors que deux artistes de renoms viendront rendre visite aux festivaliers. Tout d’abord, le chanteur franco-ontarien, Damien Robitaille offrira une prestation le 12 octobre à 17h, alors que le spectacle de Sara Dufour sera quant à lui présenté le 26 octobre, toujours à 17h. «Les spectacles sont prévus en fin de journée en raison du fait que le soleil se couche-tôt en cette période de l’année et donc les soirées sont généralement beaucoup plus fraîches, or il s’agit là d’une question de confort pour nos visiteurs. Nous invitons les gens à venir profiter du paysage magnifique que nous offrira la présence des oiseaux migrateurs sur l’étang au cours des trois fins de semaine d’activités, car ce sera certes des moments privilégiés pour tout un chacun de venir assister aux passages des canards, bernaches et des oies blanches.» De commenter M.Alain Caron, président du C.A. de la corporation de l’étang Burbank.

Parmi les autres attraits du festival, notons la tenue de feux de camp pour tenir les gens au chaud, ainsi que la présence d’ornithologues, qui eux seront sur place afin de discuter avec le public et répondre à leurs questions. Le comité organisateur de l’évènement désire par ailleurs remercier la ville de Danville pour tout le support accordé jusqu’à maintenant ainsi que les généreux commanditaires, qui de par leurs contributions, permettent de rendre la tenue de ce premier festival possible. À noter également l’apport exceptionnel de l’artiste aux racines locales Lyne Montmeny, alors que cette dernière mettra son grand talent au profit du festival en réalisant la sculpture d’un oiseau migrateur qui fera l’objet d’un tirage-bénéfice pour l’organisation et dont les billets seront en vente tout au long des trois semaines de l’événement. L’école ADS, apporte aussi sa contribution en offrant des espaces de stationnements, alors que la cantine danvilloise La Reine de la Patate prolongera quant à elle son ouverture de saison jusqu’à la toute fin du festival.