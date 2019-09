Vivre l’automne au parc de Mont-Ham

Ham-Sud (RL) - Destination prisée par plusieurs au cours des mois de septembre et octobre notamment, le parc régional du Mont-Ham lance sa programmation automnale, sous le thème «Vivez l’automne». Ainsi, plusieurs activités seront proposées au public, tel que la 5e édition du volet «Montagne et Musique» qui offre quatre spectacles gratuits d’artistes différents, les samedis21 et 28 septembre ainsi que les 5 et 12 octobre. Présentés par Desjardins caisse des Sources, ces spectacles offrent une pause musicale de 15h à 17h, sur le parterre du chalet d’accueil. Les toujours populaires journées Camping au sommet seront également de retour les 20 et 21 septembre de même que le 12octobre, à noter toutefois qu’il est nécessaire de réserver, car le nombre de places est limité. L’activité «Avec mon chien» sera aussi de retour et se tiendra les dernières fins de semaine de septembre et octobre, c’est-à-dire du 27 au 30 septembre ainsi que du 25 au 29 octobre. Le site et les lieux d’hébergements seront donc accessibles aux visiteurs et à leur chien durant cette période, pourvu que l’animal soit continuellement tenu en laisse.

«Nous invitons cordialement la population à venir au Mont-Ham, afin profiter des beautés de l’automne. Notre équipe est fière de vous accueillir dans un décor enchanteur, où une gamme d’activités intéressantes et diversifiées vous est proposée. Venez découvrir nos sentiers complètement réaménagés, avec passerelles, trottoirs de bois et escaliers, qui représentent des investissements de près de 100000$. Ces travaux ont été réalisés avec un support financier important provenant du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FAAR)» de confier M. Sylvain Valiquette, directeur et secrétaire-trésorier du parc régional du Mont-Ham.