41e Festival des Gourmands : Les festivaliers fidèles au rendez-vous

Asbestos (RL) - L’heure est déjà au bilan pour le comité organisateur de la 41e édition du Festival des Gourmands d’Asbestos. Si la pluie est venue perturber quelque peu la parade du samedi après-midi et le tournoi de balle, force est d’admettre que les visiteurs n’ont aucunement craint les nuages par la suite.

En effet, les chiffres officiels démontrent qu’ils sont plus de 22000 à avoir foulé le site au cours de la fin de semaine de festivités. Parmi les points forts de l’édition2019, le coordonnateur de l’évènement M. René Collard nous confia qu’une fois de plus la qualité des artistes présents aura certainement eu un impact fortement positif auprès de l’attraction de la foule. «Nous avons eu la chance de compter une fois de plus cette année sur des spectacles musicaux de très grande qualité présentés sur la scène ABS. Des artistes de renoms comme Sylvain Cossette, Offenbach et Ludovick Bourgeois accompagné d’artistes locaux et de la relève auront certainement su combler les attentes de nos visiteurs et nous en sommes évidemment très fiers. Nous avons également vu une foule très importante se présenter pour les spectacles d’humour de Christine Morency et Réal Béland.» A-t-il souligné.

Pour ce qui est de la place de la gourmandise, celle-ci aura connu un bel achalandage lors de chacune des journées de l’évènement ou la diversité des menus et des produits offerts, aura su combler avec soins les petits appétits comme les plus grands. «Même s’il est très tôt après le festival et que nous en sommes encore à faire les comptes finaux, nous pouvons d’ores et déjà affirmer que ce fut une édition couronnée de succès et que nous comptons bien être de retour pour la 42e année l’an prochain. Je désire profiter de l’occasion pour remercier notre partenaire majeur ABS pour leur support des plus importants et tout autant apprécié, un énorme merci également à nos quelques 400 bénévoles, la ville d’Asbestos, Desjardins ainsi qu’à tous les intervenants et partenaires qui rendent la production de ce festival possible, merci à tous.» De conclure fièrement, M.Collard.