Le Festival des Gourmands fin prêt pour sa 41e édition

Asbestos(RL)- Le comité organisateur du Festival des Gourmands d’Asbestos convie la population à sa 41eédition, les 15-16-17 et 18 août.

Cette fête annuelle autant pour les gens de la région que de l’extérieur, offrira à ses visiteurs une programmation diversifiée qui saura plaire à toute la famille. Tout d’abord, le traditionnel parc d’amusements du groupe Fun Show sera de retour sur le plateau Desjardins pour le plus grand plaisir des petits et grands.

Aussi, plusieurs artistes de renom viendront tour à tour, fouler les planches de la grande scène ABS durant la fin de semaine. Le tout débutera jeudi soir, avec une prestation du rappeur québécois bien connu Sir Pathétik à compter de 20 h 30, alors que la formation Fadeless et son Hommage à Nirvana à 22 h, viendra clore la soirée.

Vendredi, ce sera au tour de Sylvain Cossette et sa tournée 80’s de faire danser les festivaliers, alors que le volet musical du samedi soir, sera confié à la jeune sensation Ludovick Bourgeois à compter de 20 h 30 et sera suivi à 22 h du spectacle d’un véritable groupe mythique de la scène musicale québécoise, la troupe Offenbach. À noter que le chansonnier de la région, Sébastien Labonté assurera les intermissions lors des soirées du vendredi et samedi.

La musique country ne sera pas en reste, alors qu’elle sera à l’honneur sous le chapiteau tout au cours de la fin de semaine également. Le dimanche réserve entre autres une visite très attendue, celle de l’humoriste Réal Béland à 14 h 45. Lui qui succèdera à une artiste de la relève, Christine Morency, qui présentera son spectacle sur la Scène principale dès 14 h.

Ajoutons à cela la toujours très populaire place de la gourmandise Maxi, où se retrouvent à la disponibilité des visiteurs pas moins de 14 kiosques de repas ou de desserts des plus variés. La rue des exposants Desjardins, la foire minéralogique ainsi que le tour d’hélicoptère sont aussi quelques attraits qui sauront rallier les gens encore une fois cette année. « Nous avons le plaisir d’avoir pour une deuxième année consécutive la caisse mobile Desjardins, qui offre une belle disponibilité aux gens présents sur le site. L’autobus de la caisse mobile, qui est une contribution vraiment très appréciée de notre équipe et des festivaliers, sera présent, le vendredi de 17 h à 22 h, samedi de 11 h 30 à 22 h ainsi que le dimanche de 11 h 30 à 17 h. » De confier M. Jacques Benoît, lui qui en sera à sa 4eannée à titre de président du festival.

Quant aux incontournables spectacles pyrotechniques et défilés des aoûtiens, ils se tiendront respectivement le vendredi à 20 h 15 pour les feux d’artifice, alors que la parade s’amorcera quant à elle du boulevard industriel, à compter de 14 h 30 le samedi. C’est donc un rendez-vous avec le plaisir et la gourmandise que vous lance le comité organisateur, ABS, la Caisse Desjardins des Sources, la ville d’Asbestos ainsi que l’ensemble des partenaires de l’évènement, les 15-16-17 et 18 août prochain dans l’aire du parc Dollard, situé sur la rue Noël à Asbestos. Bienvenue à tous !