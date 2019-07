Les proprios du Camping Melbourne participent à une série télé sur le camping

Canton de Melbourne (RC) – Ça chauffe en ce début d’été pour les deux propriétaires du Camping Melbourne/Auberge du Papillon Lune à Canton de Melbourne, Marc Pasquiou et Stéphanie Kintzing-Pasquiou. Le couple recevait la semaine dernière Laurent Delhomme et son caméraman, Guillaume L’hotellier, dans le cadre d’une série télé provenant de Yemaja Productions basée à Paris et distribuée à la chaîne télé M6 à Zone Interdite. Cette série se nomme Camping.

Laurent Delhomme, c’est le rédacteur en chef et producteur de Yemaya. Depuis peu, les deux Français sont au Québec pour participer et découvrir les grands espaces et que sont les Québécois, adeptes de camping, et aussi de ceux et celles à découvrir à travers les nombreux vivants les nombreuses régions de la «Belle Province».

«La France et autres pays ont été adeptes du caravanage, mais c’était plutôt des usines fabriquées dans des lieux mal foutu et ringard, ou encore coincées par des plages de mauvaise qualité, comme c’était au Mexique, la Martinique ou l’Espagne. Depuis quelques décennies, nous avons évolué au niveau de la qualité, cependant les Français constatent à quel point les caravanes des Québécois sont carrément immenses», constate M.Delhomme.

Pour les mieux nantis, le camping et la caravane peuvent permettre de découvrir des régions, mais c’est à la télé de M6 que la série de Camping obtient une énorme écoute le dimanche, en soirée. «Durant quelques jours, nous nous sommes prêtés à quelques prises, moi et Marc, dont celle où nous attachions une clôture près de la piscine et de l’entrée principale», mentionne Stéphanie Kintzing-Pasquiou. À suivre en ce début d’été enfin attendu!