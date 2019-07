Foresta Lumina, une activité du tonnerre à vivre et à revivre!

Coaticook - Foresta Lumina, créée en 2014, a créé un coup de tonnerre dans l’industrie touristique québécoise. C’est sous le thème du tonnerre que l’activité inaugure sa 6e saison. De nouveau cette année, les LUMINEURS (visiteurs de Foresta Lumina) vivront une expérience magique hors du tonnerre.

«Depuis ses tout débuts et ce à chaque année, nous avons toujours offert des nouveautés. Notre objectif était que si nos invités reviennent vivre l’expérience magique Foresta Lumina chaque année, ils vivraient une expérience renouvelée et améliorée. Depuis sa création, nous avons ajouté 4 nouvelles zones, une aire d’accueil magique, des navettes aux couleurs de Foresta Lumina, un endroit pour immortaliser leur passage, une prémisse au centre-ville et j’en passe afin de conserver l’ambiance magique propre à Foresta Lumina» ajoute Caroline Sage.

«Lorsque l’on compare le parcours de 2014 versus celui que vous découvrirez cet été, nous ressentons une immense fierté. Notre objectif était et est toujours celui de rester le leader des parcours nocturnes et je crois que nous le sommes encore. Pour cette 6e saison, le renouvellement de technologie et l’ajout de fibre optique étaient nécessaires. Un investissement moins visible pour le visiteur» mentionne François Lajeunesse, président du conseil d’administration du Parc de la Gorge de Coaticook. D’un côté plus créatif, Marie Belzile, réalisatrice chez Moment Factory nous présente les bonifications ainsi: «Dans la nouvelle zone du Tonnerre cette année, nous plongeons les gens dans un vertigineux ballet de lumières. La scène investit un nouveau territoire de la Gorge et magnifie sa forêt grandiose. Nous espérons que cette scène immersive et explosive saura charmer les habitués de Foresta Lumina et les nouveaux visiteurs.»

La saison 2019 est donc officiellement considérée ouverte pour le tourisme dans la région enchantée de Coaticook!