La fête de l’été au parc Pierre-Laporte le 29 juin

Asbestos (RL) - Le nouvel organisme communautaire La maison de NANA Labrecque de Danville, en collaboration avec le Local de quartier d’Asbestos, tiendront une activité festive pour toute la famille, le samedi 29 juin prochain. Cet évènement entièrement gratuit qui se déroulera au parc Pierre-Laporte d’Asbestos. Cet événement se voudra un moment propice pour les différents intervenants sur place, de venir à la rencontre des gens de festoyer et également faire découvrir ou redécouvrir certains organismes de la région, dont La maison de NANA plus précisément, ainsi que les personnes qui y œuvrent et s’y impliquent avec cœur. Plusieurs autres organismes tels, que la Coop alimentaire des Sources et le groupe Cuisine amitié, notamment, seront aussi de La fête de l’été. Musique, animation, différents tirages ainsi que prix de présences sont autant d’activités qui viendront agrémenter cette journée. De plus, ajoutons à cela de la nourriture servie tout à fait gratuitement et des prestations d’artistes Hip Hop, seront d’autres volets des plus spéciaux qui viendront bonifier la fête qui se déroulera de 15h à 20h. La population en générale est donc cordialement invitée, à cet évènement de rassemblement communautaire pour le plaisir et le bonheur de tous.