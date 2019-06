Le Val-Saint-François : un joyau touristique méconnu

Valcourt – Le 11 juin dernier, une cinquante d’attraits touristiques était réunie au Musée de l’ingéniosité J.-Armand-Bombardier pour le premier Rendez-vous du tourisme du Val-Saint-François. Les participants ont eu la chance de suivre des formations sur le marketing croisé et les réseaux sociaux. Ils ont ensuite fait une visite VIP du Musée et du Centre culturel Yvonne L. Bombardier. Finalement, un moment a été réservé au réseautage et à l’échange de dépliants pour la saison touristique.

À la fin de la journée, Tourisme Val-Saint-François a procédé au lancement officiel de la saison touristique2019-2020. Parmi les nouveautés, l’exposition en arts visuels, Voyages immobiles, des artistes Diane Ferland et Francine Potvin sera présentée tout l’été au Centre culturel. Pour sa part, le Musée de l’ingéniosité présentera l’exposition temporaire Communauté Fab Lab. Elle permettra aux visiteurs de voir des projets réalisés par des usagers de différents Fab Labs à travers le monde.

De plus, une nouvelle offre d’hébergement fait son entrée dans la MRC du Val-Saint-François: Laö Cabines à Racine. Cette entreprise offre de l’hébergement en forêt dans des cabines vitrées, contemporaines et ouvertes sur la nature. «Je suis toujours fier de constater à quel point le Val-Saint-François a une belle offre touristique! Notre région gagne définitivement à être connue», a affirmé Luc Cayer, préfet de la MRC et maire de Stoke.

À la présence de M.Cayer s’est ajoutée à l’avant-scène la directrice générale de la Fondation J.-Armand-Bombardier, Sonia Labrecque, au sujet des nouveautés du Musée et du Centre culturel; de Marie Courtemanche, propriétaire de Laö Cabin; Julien Fontaine-Binette, agent de développement touristique et culturel à la MRC concernant les activités estivales et Caroline Falco, agente aux communications ainsi que le mot de bienvenue.

Une offre variée

Comme depuis plusieurs années, le bureau d’accueil mobile se déplacera dans tous les attraits du Val-Saint-François afin de faire connaître aux touristes l’ensemble de l’offre disponible dans la MRC. Cette mobilité permettra de constater ce qui bouge:

• Sur le Chemin des Cantons et au Centre d’interprétation de l’ardoise, on pourra assister à la pièce de théâtre en plein air Réguines et Fantôme (13 juillet, 20 juillet, 3 août et 10 août). Une pièce de théâtre qui se promène à travers tous les Cantons-de-l’Est. De plus, le CIA recevra la visite d’Orford Musique pour des prestations de musique.

• Trois marchés gourmands: le Marché public de Valcourt les jeudis soirs, le Marché champêtre du Canton-de-Melbourne et le Marché Locavore de Racine. Encore cette année de l’animation, de la musique et surtout de bonne bouffe!

• Au Parc historique de la Poudrière à Windsor, on se retrouve encore une fois les jeudis pour leur fameux 5 à 7. Des spectacles, des bons repas vendus sur place feront le plaisir des adeptes des jeudis.

• Les Vallons de Wadleigh réitèrent aussi avec leur 5 à 10, cette fois avec une programmation pas piquée des vers, avec un camion-restaurant «food trucks» et surtout une vue imprenable.

• Retrouvez-nous aussi à la fin de l’été pour la Randonnée gourmande du Val-Saint-François qui, comme à chaque année, propose un évènement gourmand unique en son genre. Sur un parcours de 10km, les marcheurs pourront s’arrêter pour goûter les produits de la région. Nouveauté cette année: un camion-restaurant et un grand marché public, ouverts à tous et à toute.

• Plusieurs autres activités et attraits offrent des expériences et amusantes. Surveillez Tourisme Val-Saint-François sur nos réseaux sociaux et sur le site internet.