Asbestos - L’Entreprise située à Asbestos a pignon sur rue depuis septembre 2017 et offre différents scénarios de jeux d’évasion (Escape Games - Escape Rooms) d’une heure en salle, des scénarios de 30 minutes ambulants ainsi que des scénarios en format «jeux de table» pour les grands et très grands groupes. En famille, entre amis, entre collègues, lors d’événements, ou d’anniversaires, pour du team building et même pour un scénario exclusif, voilà ce que vous offre EXTRACTION jeux d’évasion!

Qu’est-ce qu’un jeu d’évasion?

C’est simple, selon un scénario et un temps donné, vous devez tenter de vous extraire d’une pièce à l’aide des indices qu’elle contient. Vous devrez vous creuser les méninges afin de résoudre des énigmes qui vous permettront d’accéder à de nouveaux indices qui vous mèneront vers l’extraction. Impossible à réaliser seul, le travail d’équipe mettra à profit différentes formes d’intelligence vous permettant de réussir.

Extraction jeux d’évasion en 5 étapes faciles

1. Bâtir une équipe de 2 à 7 personnes

2. Choisir un scénario

3. Réserver

4. Résoudre tout en s’amusant

5. S’évader

L’entreprise en pleine effervescence a plusieurs nouveaux projets en cours. Un nouveau scénario en salle est en préparation afin de remplacer «La bibliothèque de l’oncle Alfred» l’automne prochain. Un autre scénario pour fête d’enfants sera également lancé sous peu. Pour une 3e année consécutive, Extraction jeux d’évasion sera présent au Festival des gourmands avec un tout nouveau scénario mobile de 30 minutes accessible pour les familles. La communauté Facebook de l’entreprise est mise à contribution pour choisir la thématique qui sera exploitée dans ce nouveau scénario. Surveillez leur page pour faire partie du processus et peut-être aurez-vous l’occasion d’être parmi les équipes chanceuses qui testeront le scénario avant tout le monde!