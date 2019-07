La plus belle des petites montagnes du Québec

Ham-Sud - Le Parc régional du Mont-Ham est une destination reconnue pour ses sentiers de randonnée pédestre et son sommet avec une vue spectaculaire. Une petite montagne isolée qui émerge de terre dans les Cantons-de-l’Est, à la frontière de Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec.

Au sommet rocheux, vous profiterez d’une vue à 360 degrés sur cette magnifique région vallonnée où se mêlent paysages forestiers et agricoles. Un coup de cœur assuré.

Sommet à louer

Pour une nuit, en famille ou entre amis, vivez une expérience unique de camping sauvage au sommet de la montagne. Vous pouvez même constituer un groupe de 15 personnes et plus et demander l’exclusivité du sommet pour profiter pleinement de cette expérience hors du commun.

On vous fournit même deux bûches pour le feu du soir (que vous devez transporter parmi vos bagages), car le Sommet du Mont-Ham a le statut de refuge biologique et le camping sans trace est pratiqué.

Avec mon chien… Au Parc régional du Mont-Ham

Afin de satisfaire les randonneurs qui désirent profiter de la montagne avec leur chien, la direction du Parc régional du Mont-Ham vous propose exceptionnellement un week-end par mois où les propriétaires canins pourront accéder au parc régional avec leurs animaux en laisse. Voir le calendrier d’activités sur le site montham.ca

Pour l’occasion, les lieux d’hébergement sur le site pourront accueillir les maîtres et leurs chiens. Notez bien que tous les chiens doivent être tenus en laisse en tout temps et en tous lieux.

Pour plus d’information sur notre calendrier d’activité, voir le site web du Parc au montham.ca