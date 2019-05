Dévoilement de la carte-guide touristique 2019-2020 de la MRC des Sources

Danville (RL) - Le club de chasse et pêche Larochelle d’Asbestos accueillait le 24 avril dernier, une soirée réseautage réunissant des entreprises du milieu du tourisme ainsi que des secteurs commerciaux et industriels de la région, lors du dévoilement de la carte-guide touristique des Sources, en vue de la prochaine année. Maintenant sous l’autorité de la chambre de commerce et d’entrepreunariat depuis janvier 2019, la promotion touristique se veut un mandat important pour la valorisation des attraits de l’ensemble de la région. C’est donc plus d’une cinquantaine de personnes qui ont assisté à l’évènement où près de vingt entreprises ont profité de l’occasion pour présenter à l’auditoire quelques-unes de leurs nouveautés respectives. À noter que la carte guide comporte plus de 75 inscriptions d’entreprises, formant ainsi le portrait touristique du territoire de la MRC.

« Cette première activité en lien avec la promotion touristique est une étape initiatrice d’un développement touristique harmonieux. Le partenariat avec la MRC des Sources nous permet d’établir les bases solides pour l’avenir de l’industrie touristique. » De commenter Mme Isabelle Lodge, présidente de la CCES.

Tel que mentionne à juste titre M. Danick Pellerin, membre du comité consultatif touristique de la CCES, ces échanges sont un gage de promotions assurées, car chacune des personnes présentes devient un ambassadeur des attraits de la région et peut en faire la mise en valeur auprès de ses pairs ainsi que des touristes et voyageur.

Source : Mme Brigitte Martin, Chargée de projet.