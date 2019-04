Parc Marie-Victorin, du 1er juin au 14 octobre

Par Roger Clavet

Ce n’est un secret pour personne : le Paradis terrestre a pris racine à Kingsey Falls. Et encore cette année, des dizaines de milliers de visiteurs se donneront rendez-vous au parc Marie-Victorin, ce sanctuaire écologique où la nature a trouvé refuge.

L’an dernier, ils étaient plus de 40 000 à lui rendre visite, une augmentation de 20% par rapport à l’année précédente. Et on prévoit cette année encore plus de visites des clientèles adultes, jeunes et aînées. Avec une programmation variée, enrichie de nouveautés et d’événements uniques, les visiteurs auront l’embarras du choix dans la planification de leurs activités.

Le 5e Salon des antiquaires, devenu depuis l’an dernier le plus grand salon du genre au Québec, aura lieu les 8 et 9 juin et regroupera plus de 80 exposants et spécialistes d’objets rares et précieux provenant d’un peu partout en Amérique du Nord. Devant l’ampleur du succès du Salon, deux chapiteaux additionnels s’ajouteront cette année au grand chapiteau.

Les amateurs d’événements horticoles d’importance ne seront pas déçus. Les 22 et 23 juin,le Grand Bal des pivoinespourra pavoiser, pour le plus grand bonheur des admirateurs de cette jolie plante médicinale à racines tubéreuses. Nouveauté cette année : les hostas, ces plantes vivaces robustes et diversifiées qui tolèrent bien l’ombre, seront au rendez-vous.

Les 13 et 14 juillet,le Rendez-vous Bonsaïs retrouvera ses allures zen, en présence de spécialistes et d’amateurs de cette variété d’arbres nains d’origine asiatique cultivés dans un pot.

LeSymposium horticole Découvertes, le 24 août, donnera l’occasion au personnel horticole du parc Marie-Victorin de se joindre aux experts pour faire visiter les 29 acres de jardins aménagés et en mettra plein la vue aux visiteurs, qui seront aussi fascinés qu’intrigués par les mystères de la terre. Il pourront aussi faire l’expérience d’un circuit de 12 stations « Découvertes » des nouveautés et des tendances horticoles.

Fierté du parc Marie-Victorin, les dix Mosaïcultures géantes en trois dimensions qui se prêtent aux regards étonnés des visiteurs demeurent une des attractions phares des lieux. « C’est le parc Marie-Victorin qui a inventé ce concept qui, depuis, a été repris et imité par plusieurs autres sites horticoles », souligne Isabelle Mailhot, coordonnatrice aux événements au parc Marie-Victorin.

Quant à la Serre tropicale, riche des nombreuses variétés de plantes et d’arbres fruitiers inspirés par les voyages dans les Caraïbes du célèbre frère botaniste Marie Victorin (incarné par le très jovial Louis Lavoie) en quête d’espèces médicinales, elle charme toujours les visiteurs.

Événement annuel prisé des amateurs de fruits de mer, la soirée-bénéfice du traditionnelSouper aux homards revient en force le 25 mai. Qu’on se le dise !

À noter, le parc Marie-Victorin s’ouvre à la formule Tuango, une plateforme numérique qui propose aux consommateurs des forfaits à longueur d’année sur une variété de produits, services, événements, hébergement et restaurants.

Ouvert 7 jours sur 7, le parc Marie-Victorin est fier d’offrir année après année un petit coin de paradis terrestre, ne serait-ce que pour nous rappeler que la Terre, quand on en prend soin, est généreuse de ses bontés.