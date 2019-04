Les 9 MRC de la région s’unissent autour d’une stratégie d’attractivité

Estrie – Les 9 MRC de la région des Cantons-de-l’Est/Estrie se sont engagées le 9 avril à unir, de façon encore plus soutenue, leurs efforts pour attirer plus de travailleurs, de résidents et de visiteurs. Dans le cadre du Sommet régional Vision Attractivité : L’avenir commence maintenant, les préfets et représentants des MRC ont prit cet engagement devant près de 200 acteurs socioéconomiques et politiques de la région réunis à Sherbrooke.

« Notre région est extrêmement bien positionnée. Elle est connue, elle est aimée et elle attire déjà. Nous avons tous les atouts en main pour attirer, accueillir et retenir davantage; que ce soit en matière d’emplois, de services publics, d’attraits et de diversité des milieux de vie. Pour relever le défi de l’attractivité et de la croissance, les MRC et les acteurs régionaux partageront une vision commune de développement pour la région. Elles soutiendront les stratégies régionales identifiées qui seront déployées au cours des prochaines années », a déclaré le président de la Table des MRC de l’Estrie et préfet de la MRC des Sources, Hugues Grimard.

Le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, mentionne pour sa part que le travaille à accomplir doit dorénavant cheminer main dans la main dans un esprit de collaboration plutôt qu’en silo, pour attirer plus de résidents, de

touristes et d’entrepreneurs chez nous. «Comme capitale régionale, je souhaite que Sherbrooke joue un rôle de locomotive en matière d’attractivité en travaillant avec toutes les villes et les MRC. Ensemble nous pourrons aller plus loin que par des initiatives individuelles », considère M. Lussier

« Avec ses paysages remarquables, sa situation géographique et tous les services disponibles, notre région est reconnue pour son positionnement touristique naturel. Les sondages de Vision attractivité établissent que nous avons également la plus forte notoriété des régions du Québec. C’est un atout stratégique d’une très grande valeur. Il faut maintenant travailler le positionnement économique et le positionnement de notre milieu de vie et répondre aux besoins d’informations et d’expériences des

25-40 ans que l’on cherche à attirer », poursuit Vicky-May Hamm, mairesse de Magog et préfet suppléant de la MRC de Memphrémagog.

Projets et actions concrètes

L’équipe de la démarche Vision attractivité Cantons-de-l’Est/Estrie, qui a été initiée par Tourisme Cantons-de-l’Est en mars 2018, a soumis quatre projets spécifiques qui guideront les actions des prochains mois :

• Déployer une vision régionale commune d’attractivité portée par tous les acteurs régionaux;

• Mettre en ligne un site Internet d’informations et d’inspirations sur notre région (sur les volets vivre, travailler, visiter);

• Animer d’un réseau de citoyens ambassadeurs et mobiliser l’Escouade Vision attractivité, un groupe formé d’une vingtaine de jeunes de 25-40 ans qui souhaitent développer des projet concrets pour développer le sentiment d’appartenance envers la région et son potentiel d’attraction;

• Concevoir une marque identitaire forte pour la région Cantons-de-l’Est/Estrie qui mise sur sa diversité et sa vitalité afin éventuellement de mener des offensives concertées de promotion régionale.