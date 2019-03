Motoneige et VTT : 531 947 $ pour l’entretien des clubs de la région estrienne

Estrie – En date du 1er mars, François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, a procédé aujourd’hui à l’annonce d’une aide financière de 531947$ à 28 clubs de motoneige et de VTT de la région de l’Estrie afin de les soutenir dans leurs efforts pour assurer une pratique sécuritaire de ces loisirs.

L’aide financière permettra aux clubs d’entretenir de manière sécuritaire l’ensemble des sentiers sous leur responsabilité, et ce, dans le respect de l’environnement. C’est le cas pour les MRC des Sources et du Val-Saint-François.

« Des sentiers sécuritaires et de qualité, voilà ce qui nous permet de rendre la pratique du VTT et de la motoneige attrayante en Estrie, et ainsi de faire en sorte de demeurer une destination touristique incontournable pour les adeptes. Ils sont entretenus et surveillés par des bénévoles exceptionnels qui travaillent sans relâche à la sécurité des adeptes et à la pérennité de cette industrie qu’ils ont à cœur », a retenu M. Bonnardel.

Clubs de motoneigistes et VTT

L’aide financière versée aux 15 clubs de motoneigistes de la région par l’entremise du volet Entretien des sentiers du Programme d’aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec est répartie de la façon suivante :

• Club de motos-neige Esquimaux d’Asbestos : 13254$.

• Club de motoneigistes des Monts Appalaches : 12413$.

• Club d’auto neige Cookshire inc. : 25583$.

• Club motoneige Aigle noir d’East Angus inc. : 96859$.

• Club de motoneige Lac-Mégantic inc. : 24231$.

• Les motoneigistes du Memphrémagog inc. : 10185$

• Mouflons des montagnes inc. : 24836$.

• Club de motos-neige Blancs Sommets : 6 315 $.

• Club de motos-neige Trois Villages : 5 932 $.

• Association sportive wee-ski de Weedon inc. : 9 434 $.

• Club de motoneige Étoile de l’Est inc : 20642$

• Les Pionniers de Valcourt inc. : 19269$.

• Les Motoneigistes du corridor permanent inc. : 23320$.

• Les Maraudeurs inc. : 22768$.

• Le Club des Voyageurs des collines et ravins : 12850$.

Total : 327891$.

L’aide financière versée aux 13 clubs quads de la région par l’entremise du volet Entretien des sentiers du Programme d’aide financière aux véhicules tout-terrain du Québec est répartie de la façon suivante :

• Club Quad du Grand-St-François : 17388$.

• Club Quad du Haut-Saint-François : 8 490 $.

• Club VTT Arc-en-ciel de l’Estrie inc. : 6 489 $.

• Club 3 et 4 Roues de l’Or Blanc inc. : 11537$.

• Club Moto Tout Terrain de la Chaudière : 72068$.

• Club Quad de la MRC du Val-St-François : 27872$.

• Club Quad Sherbrooke-Ascot Corner inc. : 7 748 $

• Club Quad Estrie Sud inc. : 21205$.

• Club Quad des Frontières-Estrie : 11421$.

• Club des Voisins de St-Ludger inc. : 2 575 $.

• Club VTT de Lac-Drolet inc. : 3 591 $.

• Club VTT Stratford St-Gérard : 5 002 $.

• Club Quad Mont-Mégantic : 8 668 $.

Total 204056$.