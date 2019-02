Maisons et Chalets à Louer finaliste au Gala Reconnaissance Estrie

Richmond (RC) – Le 1er février, les Chambres de commerce régionales de l’Estrie et de Sherbrooke tenaient une conférence de presse afin d’annoncer les finalistes au Gala Reconnaissance Estrie2019. Parmi eux, Maisons et Chalets à Louer de Richmond ont été retenus comme finaliste pour l’édition2019.

Les gagnants seront connus lors du Gala qui aura lieu au Théâtre Granada à Sherbrooke le 12 avril prochain. C’est grâce à l’excellent travail de notre belle équipe qui cherche sans cesse à se démarquer et améliorer les services rendus à nos clients visiteurs, comme propriétaires, que cette nomination a été possible.

Maisons et Chalets à Louer sont une entreprise gérée et administrée à Richmond en Estrie, incluant entre autres le Val-Saint-François. Vice-présidente et fondatrice en 2005, Patricia Gautier rappelle que l’entreprise se spécialise en hébergement touristique et offre un service clé en main de gestion locative touristique à court terme. L’équipe est multidisciplinaire et est orientée vers le service à la clientèle, l’hôtellerie et l’informatique.

«La location touristique à court terme offre maintenant la possibilité de louer 126 propriétés pour tous les goûts situées dans des environnements naturels pour les touristes comme pour les corporatifs et accommodants de 2 à 57 personnes. De ce fait, elle aura contribué à faire connaître la région et ses attraits à près de 150000 personnes dans 315 chambres, offrant de belles retombées pour la région», ajoute MmeGautier.