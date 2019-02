L’Espace du Carmel inaugure officiellement ses installations

Danville (RL) - Ouvert au début du mois d’octobre, l’Espace du Carmel de Danville est maintenant inauguré de façon officielle depuis le 24 janvier dernier. C’est donc en présence de dignitaires municipaux, de gens d’affaires et de l’ensemble des artisans de la restauration de l’établissement, que les propriétaires des lieux M.Patrick Satre et Mme Martine Princen ont procédés aux allocutions d’usages. Si le projet de redonner vie à l’ancien bâtiment abritant le monastère des Carmélites, tout en changeant complètement sa vocation, semblait au départ des plus audacieux pour les entrepreneurs, force est d’admettre qu’avec le succès d’achalandage que connaît l’endroit depuis ses premiers jours, ces derniers auront su remporté leur pari. Cette réussite démontre une fois de plus la grande vision entrepreneuriale que possède le couple, eux qui sont également propriétaire du restaurant Le Temps des Cerises depuis bons nombre d’années déjà. La réussite rejaillissant sur tous les partenaires lors de cette soirée, la satisfaction en était palpable, autant au sein du groupe ayant œuvré à la revitalisation des lieux (architecte, menuisier, plombier, etc.) que du côté de la communauté des affaires.

Ce lieu d’hébergement pouvant accueillir jusqu’à 57 personnes comprenant 23 chambres aménagées se veut un endroit de location unique dans la région de par son cachet et son histoire. Orné de plusieurs matériaux restaurés ou transformés provenant de l’endroit même, l’Espace du Carmel offre à sa clientèle une expérience d’hébergement haut de gamme et convivial. La réponse de celle-ci étant plus que favorable jusqu’à maintenant, l’édifice se retrouve régulièrement à pleine capacité, il est donc facile d’imaginer les retombés économiques favorables actuels et futurs pour l’auberge et sa région.