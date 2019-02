Le Grand Prix Ski-Doo présenté par Intact Assurance réitère en notoriété

Val-Saint-François – À quelques jours de la 37e édition du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt présentée par Intact Assurance, l’organisation promet aux visiteurs trois jours d’adrénaline et la présence des meilleurs athlètes de motoneige au monde, du 8 au 10 février.

Nommé par le American Snowmobiler Magazine comme l’une des dix courses de sports motorisés à voir sur la planète, le Circuit Yvon Duhamel présentera encore une fois des épreuves dans sept disciplines pour les amateurs de sensations fortes.

La ville reine de la motoneige a su s’inscrire au calendrier de la prestigieuse coupe du championnat américain d’ovale sur glace USSA ProStar Cup, un ajout qui assure aux spectateurs plus de coureurs de haut calibre dans cette discipline. Le début de saison épique de ce championnat a offert des luttes imprévisibles et une course à un point jamais vu depuis quelques années. C’est plus d’une de quinzaine d’athlètes canadiens et américains qui sont attendus sur la grille de départ dans la catégorie la plus populaire, le Pro Champ.

Une piste de snocrosse encore plus spectaculaire

«Le design de la piste de snocrosse de la dernière édition, qui avait littéralement fait le tour de la communauté des sports motorisés, sera encore plus spectaculaire, promet Stéphane Bombardier, responsable du centre de piste. Dany Poirier collabore avec nous pour le design de la piste. On veut offrir à la fois un coefficient de difficulté et de technique aux athlètes, mais surtout un spectacle devant les mordus dans les estrades. Nous avons entre autres relevé encore le départ qui sera tout simplement impressionnant!»

Le snow bike en popularité

Les mordus de snocross et de snow bike seront servis avec la présence des pilotes des championnats québécois SCMX, Ontariens CSRA et bon nombre d’athlètes du prestigieux championnat américain ISOC. Ajoutée à la programmation depuis l’an dernier, la nouvelle discipline du snow bike, moto hybride avec une chenille, est en pleine expansion présentement tout comme le calibre et le nombre d’inscriptions dans cette catégorie.

«L’an dernier, nous avons intégré pour la première fois les courses de snow bike présentées par Camso. Nous sommes fiers d’annoncer que la discipline connait un tel succès que les inscriptions dans cette catégorie ont considérablement augmenté cette année, se réjouit la directrice générale, Véronique Lizotte.

Retour de Karl Daigle en moto sur glace

Même si la discipline reine de l’évènement demeure la motoneige sur ovale de glace, bon nombre de spectateurs font le déplacement pour assister aux impressionnantes courses de moto sur glace. Karl Daigle, multiple champion à Valcourt, sera de retour et convoite à nouveau une place sur le podium. Les coureurs filant jusqu’à 160km/h sur le miroir de glace, MmeLizotte, tout comme le public, s’impressionne à chaque édition de cette témérité.

“De toutes les disciplines présentées à Valcourt, les courses de motos sur glace sont certes celles qui présentent les athlètes le plus téméraires que j’ai eu l’occasion de rencontrer. L’an dernier, les coureurs avaient même qualifié la piste de Valcourt comme la plus dangereuse de tout le circuit”, d’ajouter la directrice générale.

En plus de l’ovale, l’épreuve en circuit routier est également de retour pour les motos et VTT.

Programme de courses en soirée

Les spectateurs pourront profiter d’un programme de courses en soirée avec les finales de motos, VTT sur place et snocross dans les catégories Pro. On promet une ambiance des plus festives avec animation et DJ, avant de conclure avec les spectacles sous le chapiteau Ski-Doo. Comme à l’habitude, l’admission sera gratuite le vendredi 8 février, dès 19h, pour assister aux finales et activités de fin de soirée.

Les spectateurs ont jusqu’au 31 janvier pour profiter de la présente à 30% de rabais sur les billets en admission générale en visitant le grandprixvalcourt.com/.