Québec alloue 50 000 $ au Grand Prix Ski-Doo

Val-Saint-François (RC) – Le gouvernement du Québec a annoncé l’attribution d’une aide financière de 50000$ au Grand Prix Ski-Doo de Valcourt, qui se déroulement du 8 au 10 février prochain. Au nom de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, c’est le député du comté de Richmond, André Bachand, qui a dévoilé le montant en date du 23 janvier.

L’appui financier servira à soutenir l’organisation de l’édition2019 de cet évènement. Il est accordé par l’entremise du Programme d’aide financière aux festivals et aux évènements touristiques du ministère du Tourisme. Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d’une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. En attirant d’année en année des milliers de visiteurs, les festivals et évènements génèrent des recettes touristiques importantes, en plus de favoriser le maintien et la création d’emplois.

«Depuis plus de 75 ans, le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt fait partie des traditions hivernales des Cantons-de-l’Est. Ce grand rassemblement festif accueille petits et grands dans une ambiance survoltée, où chacun s’amuse au rythme des courses et des activités proposées. J’invite les gens de Valcourt et les visiteurs à participer en grand nombre à cet évènement des plus enlevants», considère André Bachand.

Objectifs et développements

Les objectifs généraux du Programme d’aide financière aux festivals et aux évènements touristiques sont les suivants: De un, permettre à la destination québécoise de s’illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et évènements touristiques. De deux, stimuler l’économie des régions par l’augmentation du nombre de visiteurs et l’accroissement des recettes touristiques.

De plus, le programme contribue à soutenir de façon plus marquée la performance touristique et à encourager les initiatives hors saison et en région, à l’extérieur des grands centres. Ces aspects privilégient la signature d’ententes pour les festivals et évènements performants afin d’assurer la stabilité nécessaire à leur développement.