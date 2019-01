Le Mont-Ham « célébrera l’hiver » tout au long de février

MRC des Sources (RL) - Le parc régional du Mont-Ham présentera du 1er au 28 février prochain, la deuxième édition de son festival « Célébrons l’hiver ». Un changement significatif avec l’an dernier au niveau de la durée de l’évènement, qui ne comportait alors qu’une seule fin de semaine d’activités. «Nous avons décidé d’allonger la formule, afin que le plus de gens possible puissent venir profiter des joies de l’hiver au parc du Mont-Ham.» Confie Sylvain Valiquette, coordonnateur de l’endroit.

La programmation 2019 comprendra notamment quatre fins de semaine thématiques où se succéderont divers ateliers tels que l’initiation au ski de fond, les toujours populaires randonnées de nuits avec guide, dont celle du 23 février où il sera possible d’amener son chien en laisse participer à l’évènement. Nous retrouverons également à l’horaire des déjeuners-conférences tous les dimanches matin, ainsi que le très couru volet d’initiation au camping d’hiver, qui se tiendra quant à lui le samedi 9 février. «Nous avons la chance de compter sur des collaborateurs solides comme la Caisse Desjardins des Sources, qui agit à titre de partenaire principal de l’évènement, appuyé par la participation du conseil sport et loisir de l’Estrie (CLSE), de Pronature d’Asbestos ainsi que du FM99,3.» Mentionna M.Valiquette lors du point de presse marquant le lancement de la programmation.

«Cette initiative contribue au développement de l’économie de notre MRC de plusieurs façons, d’une part comme évènement touristique et d’autre part par la mise en valeur du parc régional auprès de la population locale. Depuis 2004, le Mont-Ham connaît une croissance extraordinaire et c’est par ses activités et évènements original qu’il se démarque auprès des amateurs.» Mentionne quant à lui M.Jean Roy, président du parc du Mont-Ham, dans le communiqué officiel du festival remis aux médias.