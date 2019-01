Bienvenue au séjour exploratoire féerique d’hiver de la MRC des Sources!

Asbestos – L’hiver est déjà bien installé dans la MRC des Sources, c’est la saison froide, certes, mais également une très belle occasion de faire découvrir notre belle région sous ses beaux atours hivernaux à de potentiels futurs résidents!

C’est dans un décor féerique que la MRC des Sources va accueillir les jeunes professionnels pour une opération charme du 15 au 17 février! La région et les gens qui l’habitent avec cœur ont tout pour séduire de potentiels nouveaux résidents!

C’est un week-end haut en couleur qui attend nos participants. Des activités variées telles que; dînerréseautage, spectacle de musique, promenade en traîneau pour visiter un développement domiciliaire à la campagne, rallye à travers les municipalités, et plus encore! Les participants auront la chance de faire le plein de belles rencontres et d’opportunités afin de valider leur plan de choisir la région.

Le séjour exploratoire hivernal constitue l’un des 3 séjours de groupe offert cette année aux jeunes diplômés âgés entre 18 et 35 ans désirant s’établir dans la région, ou s’étant établi récemment.

Cette exploration de la vie en région grâce aux séjours exploratoires serait impossible sans la collaboration de nombreux partenaires dont le gouvernement du Québec, la Caisse Desjardins des Sources, la SADC des Sources, la MRC des Sources, le député Alain Rayes, de même que l’ensemble des municipalités de la MRC des Sources.

À propos de Place aux jeunes

Les séjours exploratoires offerts aux jeunes professionnels de 18 à 35 ans sont un tremplin dans les projets d’établissement en région au Québec. Ils permettent de se projeter dans la région convoitée en découvrant sur place toutes les opportunités et le potentiel que le territoire peut offrir en termes d’emploi, d’entrepreneuriat, de réseautage et d’attraits culturels, gastronomiques et touristiques.