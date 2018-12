Le Mont Ham, un incontournable en hiver

Ham Sud (RL) - La période hivernale est un moment propice pour les amateurs de se réunir lors de randonnées au grand air et participer à des activités extérieures populaires. C’est exactement ce qu’offre une fois de plus cette année le parc régional du Mont Ham avec un champ d’activités diversifiées allant de la marche hivernale à l’hébergement (chalets rustiques ou tentes adaptées) en passant par le ski de fond et la raquette. Deux fois nominé en 2018 dans la catégorie rayonnement régional, le parc du Mont Ham est en pleine croissance d’achalandage depuis quelques années. Les visiteurs provenant de l’extérieur de la MRC des Sources représentent environ 80% de la clientèle annuelle de la montagne, elle qui ne cesse de gagner en popularité. Pour Sylvain Valiquette, directeur au parc régional, le coût d’abonnement annuel très compétitif et accessible aux familles, les activités de randonnées de nuit, le camping au sommet, les promenades avec son chien, l’ouverture du site sept jours par semaine ainsi que la présence d’une patrouille de sécurité sillonnant les 18km de sentiers aménagés, sont tous des facteurs qui favorisent et expliquent le succès que connaît présentement le parc, rehaussant ainsi le cachet et l’expérience qu’offre la montagne. De plus, la tenue du festival Célébrons l’Hiver du 1er au 28 février 2019, sera le premier d’une série d’évènements thématiques qui seront également présentés au cours de la prochaine année.

À noter que la période de renouvellement des abonnements annuels est présentement en cours et que le calendrier complet de la prochaine saison sera disponible dès janvier 2019. D’ici là il est possible de se rendre à l’adresse, montham.ca pour en apprendre un peu plus sur les avantages que vous offres une sortie à la montagne.