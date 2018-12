L’Horloge cassée : démarrage d’un café-gite à Canton de Melbourne

Val-Saint-François – Un tout nouveau gite ainsi qu’un restaurant de 25 places ouvriront ses portes dans une résidence datant de 1880 dans le Canton de Melbourne. La formule sera accessible pour tous les gens aimant placoter, lire, jouer et, bien sûr, manger.

Les promoteurs, Annie Labrecque et Gabriel LeBlond-Fontaine, désirent favoriser un achalandage constant et établir des liens durables avec la communauté locale en proposant un forfait «Horlo». Ce forfait permettra à l’adhérent de consommer à volonté café filtre, thé et limonade maison en tout temps. De plus, il bénéficiera de rabais sur les cafés de spécialité, les chocolats chauds et le menu, que ce soit en salle à manger ou pour emporter.

Développement Val-Saint-François est fier d’accompagner ces deux promoteurs et de leur offrir des services professionnels. Un montant de 5 000$ du Fonds jeunes promoteurs leur a d’ailleurs été accordé pour la réalisation de leur projet. Cette initiative créera deux postes à temps plein dès la première année et un troisième par la suite.