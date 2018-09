Le 20e Symposium des arts de Danville dévoile sa programmation

Danville (RL) - Le 14 août dernier se tenait du côté de Danville, le lancement de la 20e édition du symposium des arts de l’endroit. C’est en présence des députés, Alain Rayes et Karine Vallières ainsi que de dignitaires municipaux et d’affaires de la région que fût dévoilé la programmation de l’évènement qui se déroulera du 31 août au 3 septembre prochain, sous la présidence d’honneur de l’artiste peintre, Claude Bonneau.

Imprégné de l’histoire de la municipalité ainsi que des gens qui l’habitent, le symposium permettra de faire vivre à ses visiteurs une expérience artistique unique. Ce sont 46 artistes peintres et/ou sculpteurs professionnels, provenant de partout en province, qui seront présents au sein des quatre sites d’expositions afin d’émerveiller la clientèle par leurs œuvres respectives. Ajoutons à cela la présence de 12 artistes amateurs qui sauront à leurs tours faire découvrir leurs passions et leurs talents.

Plusieurs activités viendront agrémenter cette 20e édition, dont une pièce de théâtre historique ainsi que des spectacles musicaux présentés chaque soir à compter de 20h30 sous le chapiteau Toyota Richmond. Le public aura ainsi l’occasion de voir et d’entendre l’auteur-compositeur et interprète natif d’Asbestos; Peter Henry Phillips le vendredi alors que le percussionniste et musicien Élage Diouf viendra enflammer la scène le lendemain. Ce sera finalement au groupe Brothers and Sun, à qui reviendra l’honneur d’offrir la dernière prestation musicale lors de la soirée du dimanche.

Lors de son allocution, le président du conseil d’administration, monsieur Mario Morand, a tenu à souligner l’apport des deux paliers de gouvernements via l’entremise de subventions ainsi que du programme à l’emploi.

« On ne peut passer sous silence aujourd’hui l’appui exceptionnel de tous nos partenaires financiers tel que la caisse Desjardins des Sources, Alliance Magnésium et la SADC notamment, sans oublier tous nos généreux commanditaires qui nous permettent d’offrir une programmation de qualité et entièrement gratuite. Évidemment rien de tout cela ne serait possible sans les efforts et le travail acharné de la centaine de bénévoles travaillant année après année à la réussite de cet évènement.» de poursuivre monsieur Morand.

À noter qu’une toile magnifique produite par l’actuel président d’honneur, gracieuseté d’Alliance Magnésium, fera l’objet d’un tirage au profit du fond de financement du symposium. Le public est donc invité à se procurer des billets dans les différents points de vente situés dans les salles d’expositions.