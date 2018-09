Le Festival de l’auto ancienne de Richmond se tiendra les 11 et 12 août

Richmond - Comme par les années passées, Le Festival de l’auto ancienne de Richmond attend plus de 400 exposants et 3 500 visiteurs au centre-ville de Richmond pour sa 14e édition, qui aura lieu les 11 et 12 août prochain. Encore cette année, l’accès au site et les spectacles sont gratuits pour tous et l’exposition est ouverte à tout véhicule comptant au moins 25 ans d’existence.

Le Festival débutera par une soirée « Cruising night » le samedi soir 11 août à compter de 17h00 avec un souper en plein air (hot-dog et pizza). Par la suite, dès 20 h, la soirée sera animée par le groupe « Les Cool Brothers », à l’estrade de la place René Thibault. Ce groupe de musiciens est très populaire Richmond et vous fera revivre l’époque glorieuse de la musique des années 60 à aujourd’hui. Ils seront accompagnés par un saxophone, une trompette et un trombone. Venez passer une soirée inoubliable en assistant à un spectacle de grande qualité, et ce gratuitement.

Le lendemain, le dimanche 12 août, l’exposition de voitures anciennes se poursuivra à compter de 10h00 jusqu’à 17h00. Les visiteurs pourront admirer ces belles d’antan et de nombreux prix de présence seront remis aux exposants de voiture ancienne.

Bienvenue à tous les amateurs et exposants de belles voitures.