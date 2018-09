Musée de l’ingéniosité : Première canadienne à Valcourt

Val-Saint-François – Le Musée de l’ingéniosité invite les familles et les visiteurs de tous âges à la nouvelle exposition temporaire Nature inspirante, Techno inspirée : le biomimétisme et le transport qui a ouvert ses portes pour la toute première fois le 26 avril pour un an au Musée de l’ingéniosité avant de circuler à travers le Canada. Explorez comment la nature inspire certaines technologies innovantes utilisées en transport.

Les jeunes et adultes pourront découvrir près d’une trentaine de spécimens naturels et d’objets technologiques ayant des principes communs, ainsi que manipuler des interactifs mettant en valeur ces concepts.

Saviez-vous que l’hydrojet de motomarine est inspiré de la propulsion des calmars? Que la voiture intelligente utilise un système de détection similaire à celui des criquets? Qu’il existe un verre ultra résistant qui s’inspire des coquillages? Une douzaine d’exemples illustrent ces principes de biomimétisme. Vous n’aurez plus qu’à vous en inspirer pour améliorer les technologies du futur.

Activités estivales au Fab Lab

Durant l’été, les jeunes de 13 ans et plus sont invités à développer leur potentiel d’ingéniosité au Fab Lab du Musée grâce à quatre ateliers conçus spécialement pour eux!

Un Fab Lab est un atelier de fabrication numérique qui met à la disposition du public des outils manuels (marteau, scie, etc.) et numériques (imprimante 3D, découpe laser, etc.). Ces outils permettent aux utilisateurs de réaliser un projet innovateur et créatif. La philosophie d’un Fab Lab est de pousser plus loin la créativité en travaillant en équipe pour faire soi-même et réparer au lieu de jeter. Le Fab Lab du Musée permet d’échanger avec les différents laboratoires situés partout dans le monde.

Pour information, composez le 450 532-5300, ou info@museebombardier.com/.