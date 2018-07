Expo moto renaissance : un rendez-vous annuel pour les amateurs et les visiteurs

Cleveland (RC) – Le 8e rassemblement de l’Expo moto renaissance était de retour le 23 juin au terrain de l’Exposition agricole du comté de Richmond avec ses motos et tracteurs reluisants, anciens et plus récents, parmi lesquels s’ajoutaient quelques exemplaires qui ont traversé plusieurs décennies sans être retouchées.

«La température était très bonne et seulement quelques gouttes de pluie sont tombées. On dépasse cette année le seuil des 700 présences et au fil des huit années, plusieurs amateurs donnent un montant de 5$ à l’entrée pour tout simplement admirer les motos, les tracteurs et quelques autos. On reçoit des visiteurs du Québec et de l’Ontario provenant de Shawinigan, Ottawa, Cornwall, Montréal et de beaucoup d’endroits», mentionne Allen Stevens, président de la section estrienne de l’Association canadienne de motocyclettes antiques et résidant de Richmond.

Pour 2018, une nouveauté s’est additionnée avec les tirs de tracteurs antiques selon les cylindrées. Quant au traditionnel souper de l’Expo moto renaissance, c’est la chef Tammi McGee qui a assuré le méchoui porc et bœuf. Satisfaits de cette 8e édition, M.Stevens et son équipe seront de retour pour 2019.