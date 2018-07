La magie de Foresta Lumina prend son envol vers le centre-ville de Coaticook!

Coaticook – L’attrait toujours aussi populaire depuis sa création en 2014 se renouvèle pour sa saison2018. En plus de nouveauté sur le parcours, la direction du Parc de la Gorge de Coaticook s’est associée avec la Ville de Coaticook afin d’augmenter la touche magique de Foresta Lumina. «Pour nous, cette association était la suite logique de l’évolution de Foresta Lumina. Naturellement, nous sommes emballés et nous savons que les visiteurs le seront tout autant», mentionne François Lajeunesse, président de la Société de développement de la Gorge de Coaticook.

La projection au centre-ville est un bonus à l’expérience de Foresta Lumina et elle est aussi un bel incitatif pour profiter des navettes gratuites aux couleurs de Foresta Lumina. Au total, plus de 4 navettes enchantées feront le trajet entre le centre-ville et Foresta Lumina aux 30 minutes. «Cette synergie entre les deux organismes est gagnante pour tous. Nous sommes ravis de pouvoir ajouter une autre touche de Foresta Lumina au centre-ville. En plus des lanternes, la projection saura séduire les visiteurs qui se souviendront assurément de leur séjour magique à Coaticook», retient Simon Madore, maire de Coaticook.

Concernant les nouveautés à même le parcours, la directrice du Parc de la Gorge de Coaticook, Caroline Sage, affirme qu’elles charmeront assurément nos invités

Les lumineurs

De cette rigoureuse analyse des commentaires est née la nouvelle zone de l’antre du diable! Cette nouvelle projection permettra une meilleure compréhension de l’histoire entourant la rencontre entre Margaret et le diable. Ainsi, les lumineurs pourront mieux comprendre pourquoi le diable est fâché et met le feu à l’Arbre joueur de tour. L’ambiance de cette nouvelle zone est à la fois endiablée, mais convient toujours à la clientèle familiale.

En complément à cette nouvelle zone, la section des cadres a été repensée. Des cadres géants, expliquant entre autres la signification du symbole de Foresta Lumina, ont été redimensionnés à la hausse et repositionnés dans un emplacement plus stratégique. Toutes ces nouveautés sont une occasion en or pour Moment Factory de collaborer avec l’équipe hyper dynamique du parc et de la ville pour faire grandir l’expérience Foresta Lumina.

Partenaires

Tous ces ajouts sont rendus possibles grâce à différents partenaires. En 2018, c’est plus de 1,3 million de dollars qui ont été investis, soit 442200$ du ministère du Tourisme, 125000$ de la Ville de Coaticook, 59000$ de la MRC de Coaticook ainsi qu’à l’investissement du Parc de la Gorge de Coaticook de 705000$.

Le Parc de la Gorge de Coaticook est un organisme à but non lucratif accueillant plus de 300000 visiteurs annuellement. S’avérant un important joueur touristique dans la région des Cantons-de-l’Est, il offre à la clientèle des activités de plein air en toutes saisons : Foresta Lumina.