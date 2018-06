Les chiens au Parc régional du Mont Ham

Ham-Sud (SV/GCA) - La température clémente des derniers jours a pu permettre l’accès aux différentes installations et sentiers de la montagne, à quelque 1500 visiteurs d’ici et des quatre coins du Québec. Ainsi qu’à 197 compagnons à quatre pattes, durant le récent congé de la fête des Patriotes. Car il y avait pour l’occasion, l’activité: avec mon chien, qui ne serait d’ailleurs pas étranger au grand succès qu’a connu ce week-end en particulier.

À ce sujet, M.Sylvain Valiquette, coordonnateur des lieux, n’a eu que des éloges pour les propriétaires canins, qui ont respecté à la lettre les consignes à propos du chien qui doit être tenu en laisse en tout temps et en tout lieu. Rappelons que le Parc régional du Mont Ham fait partie d’un projet pilote à travers le Québec, et qu’il permet lors de week-ends spécifiques et précis, aux randonneurs qui le veulent, d’emmener un chien par personne. Les chiens doivent être tenus en laisse, ne jamais être laissés seuls et les propriétaires devront ramasser leurs besoins lorsqu’ils se promènent dans les sentiers. Le prochain week-end du projet pilote avec mon chien, aura lieu du 20 au 23 juillet prochain. En terminant pour les amateurs de plein air à son meilleur, le site enchanteur du Parc régional est ouvert 7 jours sur 7, dès 8h30 le matin.